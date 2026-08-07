FPL revela temperatura ideal para economizar energia em casas na Flórida

Empresa de energia recomenda manter o ar-condicionado em 78°F e dá dicas para reduzir a conta durante o calor intenso

Com as altas temperaturas persistindo na Flórida, muitos moradores aumentam o uso do ar-condicionado para tentar manter a casa confortável. Mas a Florida Power & Light (FPL) afirma que pequenos ajustes no termostato podem ajudar a economizar energia sem abrir mão do conforto.

Segundo a empresa, a temperatura considerada ideal para o ar-condicionado residencial é de 78°F (cerca de 25,5°C) — ou a maior temperatura em que o morador ainda se sinta confortável.

Quando a casa estiver vazia, a recomendação é aumentar o termostato para 82°F (aproximadamente 28°C).

De acordo com a FPL, cada grau que o morador aumenta no ar-condicionado entre 75°F e 78°F pode representar uma economia de 3% a 5% nos custos mensais de resfriamento. A empresa destaca que o ar-condicionado representa cerca de 60% do consumo de energia de muitas residências.

Ventiladores e manutenção também ajudam

A especialista em soluções de energia da FPL, Laura Blair, recomenda desligar ventiladores de teto quando ninguém estiver no ambiente.

“O ventilador apenas movimenta o ar sobre a pele e dá a sensação de frescor. Se você não estiver em casa ou não estiver no cômodo, desligue-o”, explicou Blair.

Segundo ela, essa simples mudança pode economizar cerca de US$ 7 por mês.

A especialista também orienta os moradores a vedarem frestas em portas e janelas para evitar que o ar frio escape e que o calor externo entre na residência.

Outras dicas da FPL para reduzir a conta de luz

- Troque ou limpe o filtro do ar-condicionado regularmente: filtros limpos melhoram a qualidade do ar e tornam o sistema mais eficiente.

- Reduza a temperatura do aquecedor de água: a FPL recomenda ajustar o aquecedor de 140°F para 120°F, o que pode gerar uma economia de até 5% na conta de energia.

- Use a máquina de lavar de forma eficiente: prefira ciclos com água fria, ajuste o nível de água conforme a quantidade de roupas e evite lavar poucas peças por vez.

- Otimize o uso da secadora: utilize sensores automáticos de secagem e limpe o filtro de fiapos antes de cada ciclo para reduzir o tempo de funcionamento.

- Cuide das bobinas da geladeira: poeira acumulada faz o aparelho trabalhar mais. A recomendação é limpar as bobinas a cada seis meses.

- Prefira pequenos eletrodomésticos para cozinhar: micro-ondas, air fryer e torradeiras costumam consumir menos energia do que o forno tradicional.

- Escolha produtos com selo ENERGY STAR: aparelhos certificados podem consumir entre 10% e 50% menos energia por ano.

- Desligue aparelhos da tomada quando não estiver usando: muitos eletrônicos continuam consumindo energia mesmo desligados, o chamado “consumo fantasma”, que pode representar até 10% do gasto mensal residencial.

- Use filtros de linha com interruptor: desligar vários aparelhos de uma vez pode reduzir desperdícios e economizar até US$ 100 por ano.

- Faça o teste do chuveiro: trocar chuveiros antigos por modelos mais eficientes pode economizar mais de US$ 70 por ano em água e energia.

Com o verão mantendo as temperaturas elevadas no estado, a FPL reforça que mudanças simples na rotina podem ajudar os moradores da Flórida a controlar melhor os gastos com eletricidade.

Fonte: Click Orlando