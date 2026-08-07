Umidade tropical aumenta risco de chuvas fortes e alagamentos na Flórida neste fim de semana

Previsão indica até 70% de chance de chuva em áreas da Flórida Central e alerta para temporais, ventos fortes e risco de enchentes localizadas

Uma grande quantidade de umidade tropical deve provocar um fim de semana de tempo instável na Flórida, com previsão de chuvas intensas, tempestades e possibilidade de alagamentos em algumas regiões.

Na Flórida Central, a chance de chuva chega a cerca de 70% nesta sexta-feira (7) e no sábado (8). Meteorologistas alertam que algumas áreas podem registrar pancadas fortes em curto período, acompanhadas de rajadas de vento e acúmulo de água nas ruas.

A previsão indica que alguns locais podem receber entre 2 e 4 polegadas de chuva (cerca de 50 a 100 milímetros) rapidamente, com pontos isolados podendo chegar a 5 polegadas.

Apesar do risco de transtornos, a maior parte dos impactos deve ficar limitada a alagamentos temporários e acúmulo de água em vias, mas existe possibilidade de enchentes repentinas em áreas onde a chuva for mais intensa.

A nebulosidade e as pancadas de chuva devem manter as temperaturas um pouco mais baixas nesta sexta-feira, com máximas entre 88°F e 90°F (31°C a 32°C). Mesmo assim, a sensação térmica pode chegar a 100°F a 105°F (38°C a 41°C) devido à alta umidade.

Alerta para praias

As condições no litoral também exigem atenção. Um alerta de alto risco de correntes de retorno permanece ativo durante o fim de semana, devido ao aumento das ondas e dos ventos soprando em direção à costa.

O Serviço Nacional de Meteorologia recomenda que os moradores e visitantes sigam as bandeiras de segurança nas praias.

“Na dúvida, não entre na água”, alertou o órgão.

Domingo e próxima semana terão mudança no padrão

No domingo (9), a chance de chuva diminui, ficando entre 30% e 50%, mas ainda há possibilidade de tempestades isoladas durante a tarde.

A partir da próxima semana, a previsão aponta uma mudança significativa, com a chegada de ar mais seco e fortalecimento de uma área de alta pressão.

Com menos nuvens e mais períodos de sol, as temperaturas devem voltar a subir, alcançando os 90°F baixos e médios(32°C a 35°C), enquanto a sensação térmica pode chegar a 108°F a 110°F (42°C a 43°C) em algumas regiões.

Sul da Flórida tem risco de alagamentos antes de período mais seco

Miami-Dade e Broward devem registrar chuvas isoladas nesta sexta-feira, mas previsão indica redução da instabilidade nos próximos dias

No Sul da Flórida, incluindo as regiões de Miami-Dade e Broward, algumas pancadas de chuva e tempestades são esperadas nesta sexta-feira, antes da chegada de um período mais seco.

O Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos colocou a região sob nível 1 de risco para chuvas intensas isoladas, devido à possibilidade de temporais capazes de causar pequenos alagamentos.

As temperaturas devem ficar próximas de 90°F, mas a sensação térmica pode atingir valores próximos dos 100°F por causa da umidade elevada.

Os ventos constantes vindos do oceano também mantêm o risco elevado de correntes de retorno perigosas nas praias do Atlântico até pelo menos sábado, com possibilidade de extensão para domingo.

Não há alertas para navegadores nas águas do Atlântico ou na região das Florida Keys.

A partir de sábado e domingo, a entrada de ar mais seco deve reduzir bastante as chances de chuva, que ficam em torno de 20%, com apenas pancadas isoladas.

Na segunda-feira (10), quando estudantes de Broward retornam às aulas, o tempo deve permanecer quente e úmido, com máximas na casa dos 90°F.

Na terça-feira (11), a previsão é de um cenário ainda mais seco e quente. Algumas chuvas isoladas podem voltar na quarta e quinta-feira, quando alunos de Monroe County e Miami-Dade retornam às escolas, mas a probabilidade continua baixa.

Fonte: Click Orlando/CBS