Mulher é atacada por jacaré enquanto nadava em rio na Flórida

Animal mordeu o braço da vítima no Silver River; ela foi resgatada por pessoas que estavam no local e levada ao hospital

Uma mulher foi atacada por um jacaré enquanto nadava em um rio na Flórida, no sábado (8), segundo autoridades locais.

O incidente aconteceu no Silver River, no condado de Marion, ao sul de Gainesville. De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC), o animal mordeu o braço da mulher durante o ataque.

Pessoas que estavam próximas ajudaram a retirar a vítima da água. Ela foi levada para um hospital para receber atendimento médico. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações detalhadas sobre seu estado de saúde.

Após o ataque, equipes especializadas foram acionadas para localizar o animal. Os agentes encontraram e removeram um jacaré de aproximadamente 2,95 metros de comprimento.

Segundo as autoridades do condado, o Silver River já foi reaberto ao público após a retirada do animal.

O caso serve como alerta para quem frequenta rios e áreas de água doce na Flórida, onde encontros com jacarés podem ocorrer mesmo em locais utilizados para atividades recreativas.

Fonte: ABC