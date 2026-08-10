Mulher é atacada por jacaré enquanto nadava em rio na Flórida

Uma mulher foi atacada por um jacaré enquanto nadava em um rio na Flórida, no sábado (8), segundo autoridades locais.
O incidente aconteceu no Silver River, no condado de Marion, ao sul de Gainesville. De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC), o animal mordeu o braço da mulher durante o ataque.
Pessoas que estavam próximas ajudaram a retirar a vítima da água. Ela foi levada para um hospital para receber atendimento médico. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações detalhadas sobre seu estado de saúde.
Após o ataque, equipes especializadas foram acionadas para localizar o animal. Os agentes encontraram e removeram um jacaré de aproximadamente 2,95 metros de comprimento.
Segundo as autoridades do condado, o Silver River já foi reaberto ao público após a retirada do animal.
O caso serve como alerta para quem frequenta rios e áreas de água doce na Flórida, onde encontros com jacarés podem ocorrer mesmo em locais utilizados para atividades recreativas.
Fonte: ABC