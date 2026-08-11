Mulher é presa após supostamente manter 36 cães da raça Border Collie em casa na Flórida

Segundo o xerife do condado de Martin, animais viviam em condições insalubres, cercados por fezes, materiais encharcados de urina e detritos

Uma mulher de 62 anos foi presa na Flórida após ser acusada de manter 36 cães da raça Border Collie dentro de sua residência em condições consideradas extremamente inadequadas pelas autoridades.

Paige O'Donnell foi detida na segunda-feira e responde a acusações relacionadas a tortura e imposição de sofrimento grave ou risco de morte aos animais, além de manter cães confinados sem acesso adequado a exercício e ventilação.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Martin, agentes realizaram uma busca em uma residência localizada no bloco 1200 da Southwest Alligator Street.

A operação fazia parte de uma investigação conduzida pelo Martin County Animal Services, órgão responsável pelo controle e proteção de animais na região.

Condições da casa eram insalubres

Durante a operação, os agentes retiraram os 36 Border Collies da residência.

De acordo com o xerife, as condições encontradas no imóvel eram tão precárias que os investigadores precisaram usar roupas de proteção Tyvek durante a busca.

As autoridades relataram a presença de uma grande quantidade de fezes, materiais encharcados de urina e outros detritos espalhados pelo local.

Após a retirada dos animais, O'Donnell foi presa.

As autoridades não divulgaram, até o momento, informações detalhadas sobre o estado de saúde dos cães ou sobre o destino deles após o resgate.

A investigação continua em andamento, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Martin.

Fonte: NBC