DeSantis prevê testes de "carros voadores" na Flórida até o fim do ano

Estado transforma área em Polk County no primeiro espaço dedicado dos EUA para testar aeronaves elétricas que decolam e pousam verticalmente

A Flórida poderá se tornar um dos principais centros de testes de “carros voadores” dos Estados Unidos. O governador Ron DeSantis anunciou na segunda-feira (10) que empresas devem começar a testar esse tipo de tecnologia no estado até o final deste ano.

Apesar de serem chamados popularmente de carros voadores, os veículos não são exatamente carros. Sem rodas ou trem de pouso convencional, eles se parecem mais com drones de grande porte capazes de transportar pessoas, decolando e pousando verticalmente sem precisar de uma pista.

A tecnologia é conhecida como eVTOL, sigla em inglês para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical.

Durante o anúncio, repleto de referências aos filmes De Volta para o Futuro e à animação Os Jetsons, DeSantis apresentou uma área do Departamento de Transportes da Flórida, em Polk County, que, segundo autoridades, será o primeiro espaço dedicado do país para testes desse tipo de aeronave.

DeSantis imagina voos entre Tampa e Orlando

Ao lado de uma aeronave equipada com hélices, o governador afirmou que já consegue imaginar passageiros utilizando os veículos para evitar o trânsito na Interstate 4, uma das principais rodovias que ligam Tampa e Orlando.

“Não sei quanto tempo duraria o voo — não muito”, disse DeSantis. “Isso vai acontecer aqui no estado da Flórida, e estamos animados com isso.”

O governador prevê que empresas estejam realizando testes ativos até o final do ano.

O local também é utilizado por empresas como Tesla e Waymo para pesquisas relacionadas à tecnologia de direção autônoma.

Mudança na postura de DeSantis sobre veículos elétricos

O anúncio chama atenção porque DeSantis já adotou uma postura bastante crítica em relação aos veículos elétricos convencionais e a políticas destinadas a estimular sua adoção.

Em 2023, o governador vetou um projeto de lei apoiado por democratas e republicanos que previa ampliar a compra de veículos elétricos para a frota estadual, com o objetivo de reduzir custos para os contribuintes.

No ano seguinte, durante sua campanha presidencial, sua administração lançou o site roadsarenotforpolitics.com, que criticava políticas federais de incentivo aos veículos elétricos e o que chamava de “guerra contra o automóvel americano”.

A Flórida também demorou a utilizar aproximadamente US$ 200 milhões em recursos federais destinados à instalação de carregadores para veículos elétricos ao longo das rodovias.

Agora, segundo documentos obtidos pelo Miami Herald, o estado pretende direcionar parte desses recursos para projetos envolvendo eVTOLs.

Estado quer criar uma “rede de rodovias aéreas”

Entre os projetos está uma proposta chamada “Aerial Highway Network”, ou “Rede de Rodovias Aéreas”, que incluiria estruturas para que as aeronaves possam recarregar, decolar e pousar.

Ainda não está claro se essa iniciativa é a mesma estrutura de testes apresentada por DeSantis nesta segunda-feira.

Segundo um documento do Departamento de Transportes da Flórida, a intenção é evitar o uso dos recursos públicos em veículos de passageiros convencionais e, em vez disso, apoiar uma nova modalidade de transporte.

Especialistas criticam mudança dos recursos

A decisão, porém, já enfrenta críticas de grupos que defendem a expansão dos veículos elétricos tradicionais.

Bruce Edelston, responsável pela área de políticas públicas da organização Drive Electric Florida, afirmou que a tecnologia dos veículos voadores ainda está muito mais distante de se tornar realidade do que os carros elétricos, que já são utilizados por centenas de milhares de moradores do estado.

“Existem cinco condados na Flórida que não têm nenhum carregador para veículos elétricos”, afirmou ao Tampa Bay Times.

Para Edelston, o argumento de que as principais rodovias do estado já estão suficientemente estruturadas não justifica a mudança na aplicação dos recursos.

“Embora a aviação avançada seja uma ideia interessante, ela só beneficiará uma pequena parcela dos moradores da Flórida, especialmente na próxima década ou nas próximas duas”, acrescentou.

O escritório do governador encaminhou os questionamentos sobre a utilização dos recursos ao Departamento de Transportes da Flórida, que não havia respondido imediatamente aos pedidos de comentário.

Fonte: Miami Herald