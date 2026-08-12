Da Amazônia para a Flórida: Círio de Nazaré USA chega à sua quarta edição e fortalece a tradição mariana entre Brasil e Estados Unidos

Inspirado em uma das maiores manifestações de fé do mundo, evento será realizado entre os dias 13 e 16 de agosto, na Flórida, reunindo brasileiros, americanos e fiéis de diversas nacionalidades em uma programação religiosa, cultural e institucional que culmina com a grande Procissão e Missa do Círio, em Margate.

MARGATE (FL), 16 de agosto de 2026

– A tradição iniciada há mais de 230 anos em Belém atravessou fronteiras e continua a se consolidar nos Estados Unidos. Entre os dias 13 e 16 de agosto, a comunidade brasileira no sul da Flórida celebrará a 4ª edição do Círio de Nazaré USA, uma manifestação de fé inspirada no Círio de Nazaré de Belém, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO e considerado a maior procissão católica do mundo.Realizado pela Missão Famílias de Nazaré, o evento terá como ponto alto a celebração do domingo,16 de agosto, naParóquia St. Vincent, em Margate. Ao longo de quatro dias, a programação reunirá celebrações religiosas, encontros pastorais, visitas institucionais, ações missionárias e atividades comunitárias em diferentes cidades da Flórida, fortalecendo os laços entre a Arquidiocese de Belém, a Arquidiocese de Miami e a comunidade brasileira residente nos Estados Unidos.Mais do que preservar uma tradição secular, o Círio de Nazaré USA nasce como uma missão de acolhimento e evangelização. O Círio de Nazaré, devoção que se fortaleceu no coração da Amazônia brasileira, chega aos Estados Unidos como um sinal de conforto, esperança e unidade para os imigrantes brasileiros e para todas as comunidades católicas. Em um contexto marcado pelos desafios da vida longe da terra natal, a celebração torna-se um espaço de encontro, oração e fortalecimento da fé, recordando que Maria continua conduzindo seus filhos ao encontro de Jesus, independentemente das fronteiras. Essa dimensão missionária está sintetizada no tema da edição 2026 —"Maria, missionária que nos dá Jesus"— e inspira toda a programação religiosa, pastoral e comunitária que antecede a grande celebração do Círio.A celebração será presidida porDom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito de Belém, cuja presença reforça os vínculos espirituais entre a Igreja da Amazônia e a comunidade católica brasileira no exterior. Nos dois primeiros anos do Círio USA, as celebrações foram presididas porDom Enrique Delgado, Bispo Auxiliar de Miami, que já confirmou presença nas festividades em Belém, reafirmando seu apoio à iniciativa.Desde sua criação, em2023, o Círio de Nazaré USA consolidou-se como um espaço de evangelização, acolhimento e preservação da identidade cultural brasileira no exterior. Além da procissão anual, o movimento promove visitas missionárias da Imagem Peregrina, novenas, momentos de oração, ações comunitárias e iniciativas de fortalecimento da fé junto às famílias brasileiras espalhadas pelo sul da Flórida.Em 2026, o evento ganha dimensão ainda mais ampla, aproximando duas importantes realidades eclesiais. Durante recente visita da coordenação do Círio USA à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), em Belém, foi reafirmado o compromisso de fortalecer os vínculos entre a celebração amazônica e sua expressão nos Estados Unidos, ampliando a missão evangelizadora de Nossa Senhora de Nazaré para além das fronteiras brasileiras.Além do caráter religioso, a programação contará com encontros institucionais e pastorais que reforçam a integração entre Igreja, comunidade brasileira e autoridades civis. Entre os destaques estão uma audiência com o Arcebispo de Miami,Dom Thomas Wenski, uma audiência no Consulado-Geral do Brasil em Miami com o EmbaixadorMarco Farani, visitas missionárias, celebrações em diferentes paróquias e atividades junto à comunidade acadêmica da cidade de Ave Maria.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Quinta-feira – 13 de agosto

06h30– Chegada de Dom Alberto Taveira ao Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale

12h00– Santa Missa – St. Augustine Church & Catholic Student Center

15h00– Audiência com o Arcebispo de Miami, Dom Thomas Wenski

19h00– Santa Missa – Paróquia Santa Catarina de Siena

20h00– Momento de Espiritualidade com o tema do Círio 2026:"Maria, missionária que nos dá Jesus", com a comunidade brasileira.



Sexta-feira – 14 de agosto

09h00– Chegada à cidade de Ave Maria

09h15– Visita à cidade, incluindo o Museu Madre Teresa de Calcutá, a Gruta de Nossa Senhora e encontro com estudantes da Ave Maria University

11h55– Santa Missa na Ave Maria Catholic Church

16h00– Audiência no Consulado-Geral do Brasil em Miami com o Embaixador Marco Farani, Cônsul-Geral do Brasil em Miami.



Sábado – 15 de agosto

11h00– Visita pastoral ao The Palace Nursing Home

18h00– Santa Missa, bênção dos Guardas de Nossa Senhora e celebração do Traslado na Paróquia Corpus Christi

19h00– Traslado da Imagem Peregrina para Margate

20h30– Celebração de acolhida da Imagem na Gruta de Nossa Senhora, na Paróquia St. Vincent



Domingo – 16 de agosto

08h00– Abertura das celebrações

08h10– Santo Terço do Círio

08h40– Procissão do Círio de Nazaré

09h30– Santa Missa Solene do 4º Círio de Nazaré USA, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa



SERVIÇO

Evento:4º Círio de Nazaré USA

Tema:Maria, missionária que nos dá Jesus

Período:13 a 16 de agosto de 2026

Celebração Principal:Domingo, 16 de agosto

Local:St. Vincent Catholic Church

Endereço:6350 NW 18th Street, Margate, Florida, EUA



SOBRE O CÍRIO DE NAZARÉ

Realizado desde 1793 em Belém do Pará, o Círio de Nazaré é uma das maiores manifestações públicas de fé católica do mundo, reunindo anualmente milhões de devotos em torno da devoção à Virgem de Nazaré, Padroeira dos Paraenses e Rainha da Amazônia. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o Círio representa um dos mais importantes símbolos da religiosidade, da cultura e da identidade brasileira.



MENSAGEM FINAL

Ao longo de mais de 230 anos, o Círio de Nazaré consolidou-se como uma das maiores expressões públicas da fé católica no mundo, reunindo milhões de pessoas em torno da devoção à Virgem de Nazaré. Hoje, essa tradição ultrapassa fronteiras e encontra um novo significado junto às comunidades brasileiras que vivem nos Estados Unidos.

O Círio de Nazaré, devoção que floresceu no coração da Amazônia brasileira, chega aos Estados Unidos para levar conforto, esperança e fortalecer a fé dos imigrantes brasileiros, estendendo também sua mensagem de amor, acolhimento e paz a todas as comunidades católicas.Assim como Maria percorreu caminhos para anunciar Jesus, o Círio de Nazaré USA torna-se um sinal vivo de evangelização, capaz de unir povos, culturas e gerações em torno dos valores cristãos.

Mais do que preservar uma tradição centenária, o Círio de Nazaré USA reafirma o compromisso de manter viva a herança espiritual e cultural do povo brasileiro, oferecendo às famílias um espaço de oração, comunhão e fraternidade. Em tempos marcados por desafios, mudanças e saudade da terra natal, a presença de Nossa Senhora de Nazaré torna-se um abraço materno que conforta, fortalece a esperança e recorda que ninguém caminha sozinho.

Com o tema "Maria, missionária que nos dá Jesus", a edição de 2026 renova o convite para que brasileiros, americanos e fiéis de todas as nacionalidades caminhem juntos, unidos pela fé e inspirados pelo exemplo de Maria, testemunhando que o amor de Deus não conhece fronteiras.

