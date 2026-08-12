Investigação do FBI sobre dinheiro do futebol argentino lança dúvidas sobre complexo esportivo em Miami

Projeto de US$ 24 milhões em North Bay Village envolve dirigentes e investidores ligados a empresas investigadas; moradores questionam a transparência do empreendimento

Um novo complexo esportivo em North Bay Village, no sul da Flórida, construído em parceria com a Associação Argentina de Futebol (AFA), está no centro de questionamentos após uma investigação do FBI sobre possíveis irregularidades financeiras envolvendo dirigentes do futebol argentino e empresas ligadas à entidade.

O projeto, que custou aproximadamente US$ 24 milhões, foi inaugurado pouco antes do início da Copa do Mundo de 2026 e inclui cinco campos de futebol com grama sintética, um centro comunitário, um parque para cães e uma nova delegacia de polícia.

Agora, moradores da pequena comunidade localizada próxima a Miami Beach questionam como o projeto foi financiado e se houve transparência suficiente na escolha dos investidores.

Uma investigação do Miami Herald, baseada em atas de reuniões do governo local, documentos da parceria público-privada e processos judiciais, aponta que North Bay Village teria realizado pouca verificação sobre algumas das empresas e pessoas envolvidas no empreendimento.

O processo de aprovação também teria sido marcado por pressa e divergências entre autoridades locais.

FBI investiga dirigentes e empresas ligadas à AFA

A investigação federal sobre as finanças da AFA ganhou força recentemente, quando um grande júri federal em Miami emitiu intimações solicitando documentos e depoimentos relacionados ao presidente da entidade, Claudio Tapia, segundo o Herald.

Ainda não está claro se os investigadores federais também estão analisando especificamente a construção do complexo de North Bay Village.

Tapia já negou qualquer irregularidade.

Um dos principais investidores ligados ao projeto é Roberto Dominguez, presidente do banco argentino Banco de Servicios y Transacciones (BST).

Segundo reportagens da imprensa argentina, o banco está sendo investigado por autoridades do país por possíveis violações das regras de controle cambial durante movimentações financeiras relacionadas à federação de futebol.

Registros bancários analisados pelo Herald também mostram que uma empresa pertencente a Dominguez transferiu US$ 6 milhões, entre 2022 e 2023, para uma companhia de Miami chamada TourProdEnter.

O motivo pelo qual os recursos teriam sido enviados para os Estados Unidos, em vez de diretamente para a AFA, não está claro.

A TourProdEnter está no centro de uma rede de empresas que, segundo reportagens anteriores do Miami Herald, é atualmente investigada pelo FBI por possíveis violações das leis americanas.

Dominguez e seus advogados não comentaram as acusações. A empresa Project Football, responsável pelo desenvolvimento do complexo, também não respondeu aos pedidos de entrevista.

Projeto mudou de estrutura durante as negociações

A proposta inicial para a construção do complexo foi apresentada pela AFA a North Bay Village em outubro de 2021.

O projeto previa que os estudantes da Treasure Island Elementary School, que possui parte dos terrenos utilizados, pudessem usar os campos durante o horário escolar. Nos demais períodos, o espaço seria dividido entre a academia de futebol argentina, aluguel dos campos e uso gratuito pela comunidade.

A seleção argentina também teria a possibilidade de utilizar o local ocasionalmente para treinamentos.

Em 2024, porém, o acordo foi alterado. O complexo deixou de ser desenvolvido diretamente pela AFA e passou a ser administrado pela Project Football, uma empresa com sede em Miami.

O motivo da mudança não está claro.

North Bay Village não informou ao Herald quais verificações financeiras ou empresariais foram realizadas antes da alteração do acordo. Segundo o jornal, o município afirmou não possuir documentação relacionada a uma eventual análise da Project Football.

Ex-prefeito enfrentou investigação ética

O projeto também gerou problemas para o então prefeito de North Bay Village, Brent Latham, que apoiou fortemente a iniciativa e posteriormente teve seu nome associado ao complexo.

A Comissão de Ética do Estado da Flórida encontrou causa provável para uma violação das regras de conflito de interesses depois que Latham aceitou uma viagem à Inglaterra paga pela organização argentina enquanto negociava o projeto.

Durante a viagem, ele assistiu a uma partida entre Itália e Argentina no estádio de Wembley, em Londres.

A comissão decidiu não tomar medidas contra o ex-prefeito porque concluiu que ele havia recebido orientação incorreta de assessores jurídicos.

Latham afirmou ao Herald que não tinha conhecimento de que as regras estaduais eram diferentes das regras de ética do condado de Miami-Dade.

“Fiz o meu melhor, como sempre faço, para tentar seguir as regras”, afirmou.

Ele também defendeu a condução do projeto e disse estar satisfeito com o nível de diligência realizado pelo município.

“Não tenho conhecimento de absolutamente nada que indique que qualquer dinheiro investido neste projeto não tenha sido aplicado de maneira adequada”, declarou.

Processo judicial levanta outras dúvidas

Outro processo, apresentado em Miami-Dade em 2023 por uma empresa que anteriormente tinha um contrato com a AFA para administrar academias de futebol, levantou dúvidas sobre a origem da proposta para o complexo.

Segundo a ação, Latham teria se reunido com Horacio Gennari, empresário argentino apontado como alguém com ligação direta com Claudio Tapia, em março de 2021 para discutir uma possível parceria entre a AFA e North Bay Village — meses antes de a federação apresentar oficialmente sua proposta.

A empresa também alegou que Latham, Gennari e Tapia teriam feito acordos secretos e trabalhado para encerrar contratos existentes da empresa com a AFA.

A ação foi encerrada em setembro de 2024, sem detalhes públicos sobre o motivo.

Latham confirmou que se reuniu com representantes da AFA antes da apresentação formal da proposta, mas afirmou que sempre foi transparente sobre o processo.

Transferências de dinheiro também chamam atenção

Registros analisados pelo Herald apontam ainda que outra empresa pertencente à rede investigada pelas autoridades federais dos Estados Unidos transferiu pelo menos US$ 25 mil para a River Sea Finance Organization, empresa de Miami aprovada como subsidiária da Project Football para o projeto de North Bay Village.

O empresário imobiliário Mariano Pastor, listado nos registros corporativos da River Sea e um dos investidores do empreendimento, afirmou que foi levado ao projeto por Dominguez depois que o município já havia aprovado a iniciativa.

Inicialmente, Pastor negou conhecer ou ter relação com a outra empresa. Depois que o jornal apresentou os detalhes da transferência, ele afirmou que os US$ 25 mil representavam uma contribuição parcial para as despesas do evento de inauguração do projeto.

Pastor disse que nunca foi procurado pelas autoridades.

Moradores questionam a transparência

Além das questões financeiras, o projeto enfrentou conflitos com o Distrito Escolar de Miami-Dade por causa do uso de terrenos pertencentes à Treasure Island Elementary School.

Em uma carta enviada em setembro de 2022, o distrito manifestou “profunda preocupação e descontentamento” com o município por incluir terrenos da escola no projeto sem consulta prévia.

Posteriormente, North Bay Village e a AFA decidiram dividir o acordo em duas partes: uma para terrenos pertencentes ao município e outra para a área do distrito escolar.

A então vereadora Rachel Streitfeld, que atualmente é prefeita de North Bay Village, se opôs à estratégia e afirmou na época que não se sentia confortável com negociações realizadas de maneira fragmentada.

Para Norberto Spangaro, ativista da comunidade argentina no sul da Flórida que acompanha o projeto, o principal problema não é a existência do complexo esportivo, mas a origem dos recursos utilizados para financiá-lo.

“As cidades têm a obrigação de saber com quem estão fazendo negócios e deveriam entender a situação financeira daqueles que assumem responsabilidades financeiras”, afirmou ao Herald. “North Bay Village nunca fez isso.”

Fonte: Miami Herald