Miami-Dade retoma controle de área que abrigou o centro de detenção ‘Alligator Alcatraz’

Instalação para detenção de imigrantes foi construída em aeroporto administrado pelo condado e fechou menos de um ano após ser inaugurada

O condado de Miami-Dade retomou o controle da área onde funcionou o centro de detenção conhecido como “Alligator Alcatraz”, após o encerramento da instalação. A devolução ocorreu depois de uma inspeção conjunta realizada por autoridades estaduais e municipais.

O local, o Dade-Collier Training and Transition Airport, pertence ao condado, mas havia sido tomado pelo estado da Flórida em junho de 2025 para a construção da estrutura destinada à detenção de imigrantes.

O centro foi inaugurado oficialmente no mês seguinte e permaneceu em funcionamento por menos de um ano antes de ser fechado.

Em comunicado divulgado na terça-feira, a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, afirmou que a devolução representa uma mudança importante para o futuro da área.

“Desde o início, deixei claro que essa instalação de detenção nunca deveria ter sido construída. Agora temos a oportunidade de construir um futuro melhor para essas terras”, declarou.

Segundo o condado, a prioridade neste momento é avaliar os impactos deixados pela operação da unidade e definir as próximas medidas para a região.

Levine Cava também afirmou que Miami-Dade pretende trabalhar com autoridades federais e estaduais, comunidades indígenas e organizações ambientais para proteger permanentemente a área e restaurá-la como parte do ecossistema dos Everglades.

“Vamos trabalhar com nossos parceiros para definir o caminho adequado e garantir que essas terras sejam protegidas para as próximas gerações”, disse a prefeita.

Fonte: NBC