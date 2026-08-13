Câmeras com IA começam a multar motoristas que ultrapassarem ônibus escolares em Broward

Programa de segurança dos ônibus escolares entrou em operação nesta semana; após período de alerta, infrações poderão gerar multa de US$ 225

Motoristas que ultrapassarem um ônibus escolar parado em Broward County, na Flórida, poderão receber multas de US$ 225 graças a um novo sistema de câmeras com inteligência artificial instalado nos veículos.

O programa foi lançado nesta semana pelo Broward County Public Schools, em parceria com a polícia escolar do distrito e a empresa BusPatrol, que fornece a tecnologia para identificar motoristas que passam ilegalmente por ônibus com o braço de parada acionado.

Por enquanto, os motoristas terão um período de adaptação. Durante os primeiros 30 dias, quem for flagrado cometendo a infração receberá apenas uma advertência. A partir de 9 de setembro, porém, a penalidade de US$ 225 começará a ser aplicada.

“Quando o braço de parada é acionado, a câmera começa a gravar”, explicou o superintendente Howard Hepburn.

Como funciona a fiscalização

As câmeras utilizam inteligência artificial para identificar veículos que ultrapassam um ônibus escolar enquanto ele está parado com o sinal de parada acionado.

Apesar da tecnologia, a decisão de aplicar a multa não será tomada automaticamente. Segundo Hepburn, todas as imagens serão analisadas por um funcionário da polícia escolar antes que qualquer notificação seja enviada ao proprietário do veículo.

A BusPatrol informou que a pessoa receberá pelo correio uma notificação com três alternativas: pagar a multa, transferir a responsabilidade para o motorista que estava dirigindo ou solicitar uma audiência para contestar a infração.

O aviso também terá um link para que o proprietário visualize o mesmo vídeo analisado pelo policial.

As multas não acrescentam pontos à carteira de motorista.

Broward diz ter aprendido com problemas de Miami-Dade

O lançamento ocorre poucos meses depois de Miami-Dade County retomar um programa semelhante com a BusPatrol.

Em 2024, a iniciativa havia sido suspensa após uma investigação do Miami Herald e do Florida Tributary apontar problemas com multas consideradas incorretas e difíceis de contestar judicialmente.

Autoridades de Broward afirmam que o novo programa foi estruturado levando em consideração os problemas registrados em outros distritos escolares.

“É diferente para nós. Por isso levamos nosso tempo”, afirmou Hepburn.

Segundo o superintendente, o distrito trabalhou com a BusPatrol e sua equipe jurídica para estabelecer cláusulas contratuais destinadas a evitar falhas observadas em outros locais.

A empresa afirma que cerca de 400 distritos escolares nos Estados Unidos utilizam atualmente seus sistemas de fiscalização.

Com o fim do período de advertência, motoristas que ignorarem o braço de parada dos ônibus escolares em Broward poderão, portanto, receber uma multa de US$ 225.



Fonte: Miami Herald