Miami-Dade prende suspeitos em operação contra fraude de cartões de estacionamento para pessoas com deficiência

Investigação identificou pedidos com supostas assinaturas falsificadas de médicos, incluindo profissionais que já haviam morrido

Pelo menos três pessoas foram presas nos últimos dias em Miami-Dade, na Flórida, durante uma investigação sobre possíveis fraudes na obtenção de credenciais de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência.

A operação é conduzida pela Seção de Corrupção Pública do Miami-Dade Sheriff's Office, em conjunto com uma auditoria realizada pelo Miami-Dade Tax Collector's Office.

Um dos presos é Etian Vila, de 56 anos, detido na quarta-feira. Segundo o relatório policial, ele teria obtido de forma fraudulenta uma credencial de estacionamento para pessoas com deficiência no ano passado.

De acordo com as autoridades, Vila apresentou um formulário que aparentemente continha a assinatura de um médico que já havia morrido antes do preenchimento do documento. A assinatura também apresentava diferenças em relação à registrada na carteira de motorista do profissional.

Outros dois suspeitos

Na quinta-feira, outras duas pessoas foram presas em casos semelhantes.

Lianne Quintero, de 30 anos, e Juan Camilo Aristazabal, de 31, são acusados de apresentar documentos que continham a suposta assinatura falsificada de um médico que já havia falecido, segundo os respectivos relatórios de prisão.

As detenções fazem parte de uma investigação mais ampla sobre a emissão irregular de permissões de estacionamento.

Milhares de credenciais já foram canceladas

Em dezembro, o Miami-Dade Tax Collector, Dariel Fernandez, anunciou que seu escritório havia iniciado uma auditoria de todos os pedidos de credenciais de estacionamento para pessoas com deficiência, incluindo permissões temporárias, apresentados nos 24 meses anteriores.

O trabalho é realizado em parceria com o Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles.

Segundo Fernandez, milhares de credenciais já foram canceladas como resultado da auditoria.

As autoridades continuam analisando os pedidos e documentos apresentados no período investigado, enquanto a operação contra possíveis fraudes segue em andamento.

Fonte: NBC