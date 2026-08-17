Suspeita de assassinato chamada de "mestre da manipulação" é presa na Flórida

Isabelle Johnson, de 38 anos, é acusada de matar um homem de 43 anos encontrado enterrado em uma cova rasa

Isabelle Johnson, de 38 anos, foi presa e está sob custódia na Flórida, após ser acusada pelo assassinato de Jason Christopher Coulthart, de 43 anos, informou o Walton County Sheriff’s Office.

“Nós a pegamos”, publicou o departamento de polícia nas redes sociais na noite de quinta-feira, confirmando a prisão.

Segundo os investigadores, Johnson teria usado diferentes identidades e disfarces para tentar escapar das autoridades. Por isso, os policiais a descreveram como uma “mestre da manipulação”.

Corpo foi encontrado em uma cova rasa

Coulthart foi dado como desaparecido em 24 de maio, depois de ser visto pela última vez saindo do complexo College Condominiums, na Flórida.

Em 25 de junho, investigadores encontraram restos mortais em uma propriedade em Freeport, depois de identificarem o local onde acreditavam que Coulthart havia sido enterrado.

Um exame de DNA confirmou, em julho, que os restos eram da vítima.

Outros cinco foram presos

De acordo com o Walton County Sheriff’s Office, outras cinco pessoas foram presas e acusadas em conexão com o assassinato.

Entre elas estão dois suspeitos que, segundo os investigadores, teriam ajudado Johnson a evitar ser localizada pelas autoridades.

O caso continua sob investigação, e Johnson agora responderá à acusação de assassinato.

Fonte: ABC