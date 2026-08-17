Esta cidade da Flórida Central teve o maior crescimento populacional dos EUA

Uma cidade da Flórida Central foi a que mais cresceu proporcionalmente em população nos Estados Unidos, segundo um novo levantamento do U.S. Census Bureau.

Os dados analisam as mudanças populacionais registradas entre 1º de julho de 2024 e 1º de julho de 2025, mostrando quais regiões ganharam ou perderam mais moradores durante o período.

E, apesar de algumas áreas da Flórida terem registrado quedas significativas, outras tiveram um forte crescimento.

Ocala lidera crescimento proporcional

Ocala, na Flórida Central, registrou um aumento populacional de aproximadamente 3,4%, o maior crescimento proporcional entre as áreas analisadas em todo o país.

A região metropolitana de Lakeland também apareceu entre os destaques nacionais, ocupando a quarta posição, com crescimento de aproximadamente 2,7%.

Já a região metropolitana de Orlando ganhou quase 40 mil moradores no período, ficando em 10º lugar nos Estados Unidos em crescimento numérico da população.

Flórida também registra perdas

Apesar do forte crescimento em algumas regiões, o estado também teve alguns dos maiores declínios populacionais do país.

Pinellas County, na região de Tampa Bay, registrou uma redução de 11.384 moradores, a segunda maior queda numérica entre os condados americanos.

Miami-Dade County perdeu 10.115 moradores e ficou em terceiro lugar nacional nesse ranking.

Em termos percentuais, Taylor County teve a maior queda do país, com redução de 2,2% da população. Monroe County, que inclui as Florida Keys, registrou queda de 2% e ficou em quarto lugar.

Ocala também aparece entre destinos mais procurados

O crescimento de Ocala não é uma novidade. Um relatório anual da empresa moveBuddha, divulgado no ano passado, colocou a cidade como o segundo destino mais popular dos Estados Unidos para quem está se mudando.

The Villages, Palm Coast e St. Augustine também apareceram entre os destinos mais procurados.

Segundo o relatório de migração 2025-2026 da moveBuddha, a proporção entre pessoas que chegam e deixam Ocala aumentou 74%, passando de 2,39 para 3,09.

A empresa aponta que o interesse pode estar relacionado ao custo de vida relativamente acessível, especialmente quando comparado a outras cidades da Flórida, além da popularidade da região entre aposentados.

Port St. Lucie e Palm Coast também registraram aumentos superiores a 70% nessa proporção.

De acordo com a moveBuddha, as três cidades têm características em comum: são consideradas destinos para aposentados, apresentam preços mais acessíveis em comparação com outras regiões próximas e ficam afastadas dos principais centros econômicos da Flórida.

Fonte: Click Orlando

