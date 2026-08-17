Calor extremo continua na Flórida Central e tempestades devem voltar nesta semana

A Flórida Central enfrenta mais um dia de calor perigoso, com temperaturas na casa dos 30°C e sensação térmica acima dos 43°C. Um alerta de calor permanece em vigor nesta segunda-feira, das 10h às 20h.

As temperaturas à tarde devem chegar aos 35°C a 37°C, elevando ainda mais o índice de calor. Há também possibilidade de pancadas de chuva e tempestades, principalmente entre Kissimmee, Cape Canaveral e áreas ao norte, com chances de chuva entre 20% e 50%.

As tempestades que se formarem podem provocar muitos raios, rajadas de vento de até 88 km/h e chuva intensa. Os ventos em altitude devem deslocar as tempestades em direção à costa leste e, posteriormente, para o oceano.

Chuva deve aumentar ao longo da semana

Com o aumento gradual da umidade na Flórida Central, as chances de chuva devem voltar a níveis mais próximos do normal para esta época do ano.

A previsão indica 40% a 60% de possibilidade de tempestades durante as tardes e noites ao longo da semana. Os principais riscos associados às tempestades mais fortes continuam sendo raios, ventos intensos e chuva volumosa.

Calor deve persistir até pelo menos quarta-feira

As condições de calor extremo devem continuar até pelo menos quarta-feira, e novos alertas de calor podem ser emitidos.

Na segunda metade da semana, o aumento da umidade, da nebulosidade e das chuvas pode ajudar as temperaturas a se aproximarem um pouco mais da média.

“Domo de calor” deve ganhar força no Sudeste

Além da Flórida Central, grande parte do Sudeste dos Estados Unidos se prepara para uma nova intensificação do calor.

Uma área de alta pressão deve se fortalecer sobre a região, criando o chamado “domo de calor”. Nesse sistema, o ar desce e se aquece à medida que é comprimido, enquanto a menor quantidade de nuvens favorece o aquecimento da superfície.

Com a umidade elevada, o resultado é uma combinação de temperaturas altas e sensação térmica ainda mais perigosa.

No sul da Flórida, as temperaturas podem chegar a cerca de 35°C, com pontos de orvalho elevados. Por isso, o índice de calor será um dos principais fatores a serem observados e pode levar à emissão de novos alertas.

Mesmo com a presença da alta pressão, a temporada de chuvas continua. Tempestades causadas pela brisa marítima podem surgir diariamente, trazendo alívio temporário para o calor, mas também raios, chuva torrencial e rajadas de vento.

Especialistas recomendam evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes, beber bastante água e ficar atento a familiares e vizinhos mais vulneráveis.

Nunca deixe crianças ou animais de estimação dentro de veículos estacionados, mesmo por poucos minutos.

Fonte: NBC/Click Orlando