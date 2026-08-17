Morador do sul da Flórida é alvo de golpe sofisticado com falso ataque de cachorro

Um morador do sul da Flórida ficou surpreso ao receber uma carta acusando um de seus cães de ter atacado um vizinho e causado ferimentos graves. O problema? O ataque nunca aconteceu.

Harley Aronoff, dono de dois yorkshires e um golden retriever, recebeu uma notificação de um advogado que dizia representar uma suposta vítima. O documento incluía fotos gráficas dos ferimentos e até um acordo de indenização de US$ 200 mil, que teria sido assinado por Aronoff.

Ele, porém, afirma que nunca assinou nenhum acordo.

Fotos eram de outro caso

A equipe do NBC6 fez uma busca reversa pelas imagens e descobriu que as fotos não tinham relação com Aronoff ou seus animais.

Elas haviam sido publicadas em uma reportagem de 2015 sobre um ataque brutal de cachorro ocorrido na Inglaterra.

O próprio advogado acabou desconfiando do caso e desistiu de representar o suposto cliente. Segundo ele, a pessoa não conseguia apresentar um boletim de ocorrência ou registro de controle de animais que comprovasse o ataque.

Além disso, o suposto cliente dava desculpas repetidas para não falar por telefone, chegando a afirmar que estava trabalhando em um navio de carga no exterior.

Golpe combina várias estratégias

O Better Business Bureau do sudeste da Flórida afirma que o esquema parece combinar diferentes técnicas de fraude, incluindo falsas alegações, uso de serviços profissionais e até cheques falsificados.

A ideia seria usar um escritório de advocacia como intermediário para pressionar a vítima a pagar rapidamente uma suposta indenização.

A Florida Bar já havia alertado advogados sobre golpes semelhantes envolvendo falsas acusações de ferimentos e cheques falsificados.

Especialistas recomendam que qualquer pessoa que receba uma cobrança inesperada relacionada à sua casa, carro, animal de estimação ou seguro verifique os fatos de forma independente antes de pagar ou fornecer informações financeiras.

Aronoff decidiu tornar o caso público para alertar outros proprietários.

“É importante que as pessoas saibam disso, se protejam e não caiam em um golpe como esse”, afirmou.

Fonte: NBC