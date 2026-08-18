Flórida realiza 13ª execução do ano e mantém ritmo recorde no corredor da morte

A Flórida realizou nesta terça-feira sua 13ª execução do ano, mantendo o estado como líder nacional no uso da pena de morte.

William Frances Silvia, de 61 anos, foi condenado à pena capital pelo assassinato da ex-esposa, Patricia Silvia, e pela tentativa de homicídio da mãe dela, Betty Woodard, em um ataque ocorrido em 2006.

A execução começou às 18h, no horário local, na Florida State Prison, próxima à cidade de Starke. Silvia recebeu uma injeção letal com três medicamentos.

Um último recurso ainda estava pendente de análise pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

Ataque aconteceu durante reunião familiar

Segundo documentos judiciais, Silvia comprou uma espingarda em 2006 e foi até a casa de Woodard, na região de Orlando, onde sua esposa estava morando desde a separação do casal, dois meses antes.

A família estava reunida para um churrasco quando Silvia chegou. Após uma tentativa frustrada de reconciliação, segundo as autoridades, ele pegou a arma que estava em seu veículo e atirou contra as duas mulheres.

Patricia morreu e sua mãe ficou ferida.

Silvia foi condenado à morte pela primeira vez após o julgamento de 2008. A sentença acabou anulada após um recurso relacionado aos procedimentos utilizados pela Flórida para aplicar a pena de morte.

Em 2018, depois de uma nova fase de julgamento da pena, ele foi novamente condenado à morte.

Seus advogados também argumentaram que o órgão responsável por representar presos no corredor da morte não conseguia oferecer assistência jurídica adequada porque já atendia outro condenado. A Suprema Corte da Flórida rejeitou o recurso.

Flórida concentra mais da metade das execuções dos EUA

Com a execução de Silvia, a Flórida realizou 13 das 22 execuções ocorridas nos Estados Unidos em 2026, mais da metade do total nacional até agora.

O estado também já programou outras duas execuções para setembro.

Harold Gene Lucas, de 74 anos, deve ser executado em 1º de setembro. Ele foi condenado por matar a tiros uma adolescente de 16 anos que rejeitou suas investidas amorosas e ferir duas amigas dela.

Já Daniel Owen Conahan Jr., de 72 anos, está programado para morrer em 10 de setembro. Ele foi condenado por sequestrar e estrangular um homem que havia contratado para posar para fotos nuas. As autoridades também suspeitam de sua ligação com outros homicídios ocorridos na região sudoeste da Flórida durante os anos 1990.

Em 2025, 47 pessoas foram executadas nos Estados Unidos, sendo 19 delas na Flórida — o maior número registrado pelo estado desde a retomada da pena de morte em 1976.

Em julho deste ano, a Flórida chegou a executar dois presos no mesmo dia, tornando-se o primeiro estado americano em quase uma década a realizar duas execuções em uma única data.

Segundo o Departamento de Correções da Flórida, as execuções são realizadas por meio de uma injeção letal composta por um sedativo, um agente paralisante e um medicamento que interrompe o funcionamento do coração.

Fonte: ABC