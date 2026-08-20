Suspeitos de roubar objetos de túmulos na Flórida são presos após série de crimes em cemitérios

Os três suspeitos de uma série de roubos considerados perturbadores em cemitérios da Flórida foram presos, segundo as autoridades. O grupo é acusado de invadir espaços onde são mantidas cinzas de pessoas cremadas e retirar objetos pessoais e lembranças deixados pelas famílias.

Ao menos 20 casos foram registrados na Flórida, mas os investigadores acreditam que o número possa ser ainda maior. Os suspeitos moram em Indianápolis, no estado de Indiana, e podem estar ligados a crimes semelhantes em pelo menos nove estados americanos.

Na Flórida, ocorrências foram identificadas nos condados de Orange, Seminole e Hillsborough, além da cidade de Winter Park.

Uma das suspeitas, Angela Garrett, de 52 anos, foi presa em Indiana no início desta semana. Na quarta-feira, as autoridades anunciaram a prisão dos outros dois investigados: Drake Lee Milam, de 33 anos, também detido em Indiana, e Porsche Bancroft, de 32 anos, filha de Garrett, que se entregou às autoridades no condado de Seminole.

Os três enfrentam diversas acusações, incluindo danos ou remoção de túmulos e monumentos, violação do conteúdo de sepulturas e furto qualificado de mais de US$ 20 mil.

O valor total dos objetos roubados é estimado em mais de US$ 35 mil. Segundo o gabinete do xerife do condado de Orange, porém, o impacto dos crimes vai muito além do prejuízo financeiro.

“Ter o local de descanso de um ente querido violado e objetos familiares de valor sentimental levados é profundamente doloroso”, afirmaram as autoridades.

Os investigadores continuam trabalhando para identificar outras possíveis vítimas e descobrir a extensão completa da série de crimes.

As autoridades também orientam que famílias verifiquem os túmulos e nichos de seus entes queridos para garantir que objetos deixados no local permaneçam seguros.

Fonte: Click Orlando