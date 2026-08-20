Pai é preso após ser acusado de agredir criança dentro do Magic Kingdom

Um homem foi preso nesta semana após ser acusado de agredir uma criança dentro de um banheiro do Magic Kingdom, no complexo Walt Disney World, na Flórida.

Segundo o Departamento do Xerife do Condado de Orange, Justin Taylor, de 38 anos, foi detido na segunda-feira após uma testemunha relatar ter ouvido gritos e sons de uma criança sendo agredida dentro de uma cabine de banheiro.

De acordo com o relatório policial, a testemunha afirmou ter ouvido Taylor gritar com a criança e batê-la contra a estrutura da cabine durante vários minutos.

Em determinado momento, a testemunha teria visto sangue no chão do banheiro e ouvido o homem dizer à criança: “Você escorregou e caiu”.

Quando foi questionado pelos policiais, Taylor apresentou outra versão. Ele afirmou que tentava passar pela criança para conseguir usar o banheiro quando ela teria escorregado e caído.

O caso segue sob investigação, e Taylor foi levado sob custódia pelas autoridades do condado de Orange.

Fonte: Click Orlando