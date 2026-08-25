Médico brasileiro é preso acusado de furtar objetos de malas no Aeroporto de Miami

Um médico brasileiro de 68 anos foi preso no domingo, 23 de agosto, após ser acusado de abrir malas de passageiros e retirar objetos no Aeroporto Internacional de Miami (MIA), segundo autoridades

De acordo com o relatório de prisão, Marcos Danilo Assuncao-Oliveira foi flagrado por câmeras de segurança circulando pela área de retirada de bagagens da American Airlines. Segundo os investigadores, ele teria retirado malas de diferentes esteiras, aberto os volumes, retirado pertences e colocado as bagagens novamente na esteira.

Ainda segundo o relatório, a ação teria ocorrido várias vezes antes de o suspeito deixar o aeroporto levando os objetos retirados das malas. O valor dos itens furtados foi estimado em aproximadamente US$ 1.350. Três vítimas já foram identificadas pelas autoridades, enquanto outras possíveis vítimas ainda estão sendo localizadas.

Assuncao-Oliveira foi acusado de furto qualificado em terceiro grau (third-degree grand theft). Durante sua audiência judicial, realizada na segunda-feira, um juiz estabeleceu fiança de US$ 1.100.

As autoridades informaram ainda que o homem não tinha voos ativos pela American Airlines nos seis meses anteriores. Embora o relatório policial o identifique como morador de rua, registros indicam que ele é ginecologista e possui consultório particular em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A investigação continua, e as autoridades não descartam a possibilidade de identificar outras vítimas relacionadas ao caso.