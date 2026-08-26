Operação recupera 163 crianças desaparecidas; buscas chegaram ao Brasil

Ação de cinco dias registrou 46 recuperações na região de Tampa, 41 em Miami e 21 em Orlando; autoridades não informaram quantos casos tiveram ligação com o Brasil

TAMPA, Flórida — Uma operação coordenada pelo Departamento de Polícia da Flórida, o FDLE, localizou e recuperou 163 crianças e adolescentes desaparecidos. O resultado da Operation Statewide Shield foi divulgado nesta terça-feira, 25 de agosto.

Segundo o FDLE, os menores tinham entre 2 meses e 17 anos. Muitos teriam enfrentado diferentes níveis de abuso, negligência, exploração ou contato com outras atividades criminosas.

A operação durou cinco dias e reuniu agentes estaduais, federais e locais, além de profissionais das áreas de assistência social, saúde, proteção à infância e atendimento às vítimas.

A região de Tampa Bay teve o maior número de recuperações, com 46 crianças. Miami registrou 41 casos, Jacksonville teve 32, Orlando contabilizou 21, Fort Myers teve 12, Pensacola registrou oito e Tallahassee, três.

Casos chegaram ao Brasil

A investigação também teve desdobramentos fora da Flórida. As autoridades relataram localizações e recuperações em outros estados americanos, em Porto Rico e em 12 países, incluindo Brasil, Canadá, Colômbia, México, Espanha, Itália, Finlândia, Gana, Guatemala, Jamaica, Dominica e Taiwan.

O FDLE, porém, não informou quantas crianças foram encontradas em cada país, quais eram suas nacionalidades ou quantos casos tiveram relação direta com o Brasil. Por isso, não é possível afirmar que havia crianças brasileiras entre as 163 recuperadas.

Os menores que precisavam de assistência foram encaminhados a centros especializados, onde receberam atendimento médico, acompanhamento de profissionais de proteção à infância, assistência social e apoio de defensores das vítimas. Os departamentos estaduais de Crianças e Famílias e de Justiça Juvenil participaram da definição da custódia de cada menor.

Três prisões

A operação também resultou em três prisões e na abertura de novas investigações.

Michael Prescott foi detido sob acusações que incluem atos lascivos envolvendo menor, agressão e interferência na custódia de uma criança. Robert Ferral Allison foi acusado de agressão sexual contra uma vítima com idade entre 12 e 16 anos. Jayden Allen Harwood responde por interferência em um caso de custódia e resistência sem violência.

As acusações ainda deverão ser examinadas pelo sistema judicial. As autoridades afirmaram que outras prisões podem ocorrer conforme o avanço das investigações.

O FDLE também esclareceu que os 163 casos não pertencem necessariamente a uma única rede criminosa. As ocorrências incluem diferentes circunstâncias, como menores que fugiram de casa, disputas de custódia, abandono, abuso e possíveis situações de exploração ou tráfico humano.