Câmeras flagram 94 motoristas ultrapassando ônibus escolares no primeiro dia de aula em Polk

Sistema instalado na frota registra veículos que ignoram o sinal de parada; cada infração pode gerar uma cobrança de US$ 225

POLK COUNTY, Flórida — As câmeras de segurança instaladas nos ônibus escolares do condado de Polk registraram 94 motoristas ultrapassando veículos parados durante o primeiro dia do novo ano letivo.

Segundo informações apresentadas pelo Polk County Sheriff’s Office, todos os 515 ônibus da frota atual estão equipados com câmeras acionadas quando o motorista abre a placa lateral de parada, conhecida como “stop arm”.

As imagens registram o veículo, a placa, a localização e o horário da possível infração. Antes de qualquer notificação ser emitida, o material passa pela análise de agentes da polícia.

O xerife Grady Judd afirmou que situações consideradas duvidosas ou nas quais o motorista já estava ao lado do ônibus no momento em que a placa foi aberta são descartadas. As multas, segundo ele, são emitidas nos casos em que a violação aparece de maneira clara nas imagens.

Em 2025, o condado registrou uma média de 74 infrações desse tipo por dia letivo. No primeiro dia de aula deste ano, o número subiu para 94.

Multa de US$ 225

Cada violação registrada pelo sistema automatizado gera uma cobrança de US$ 225. O valor inclui a penalidade de US$ 200 prevista pela legislação da Flórida e uma quantia adicional de US$ 25.

Dados apresentados pela empresa Verra Mobility, responsável pela tecnologia, indicam que 98% das pessoas que recebem uma notificação não voltam a cometer a mesma infração. A empresa também aponta redução de 12% no número de violações entre o início e o final do ano letivo.

Mais de 45 mil estudantes utilizam diariamente o transporte escolar do condado de Polk.

Quando o motorista deve parar?

Pela lei da Flórida, todo motorista que se aproxima de um ônibus escolar com as luzes vermelhas e a placa de parada acionadas deve parar completamente e permanecer parado até que o sinal seja recolhido.

Em ruas de mão dupla e vias com várias faixas sem uma separação física, os veículos nas duas direções precisam parar.

A exceção vale para quem trafega no sentido contrário em uma rodovia dividida por barreira física, canteiro elevado ou espaço não pavimentado com pelo menos cinco pés — aproximadamente 1,5 metro — de largura.

As autoridades reforçam que a fiscalização tem como principal objetivo proteger as crianças durante o embarque e o desembarque.