Segurança de centro do ICE em Miami-Dade é acusado de furtar US$ 5.382 de imigrante detido

Segundo relatório policial, câmeras registraram o funcionário escondendo o dinheiro enquanto eram preparados documentos de deportação

MIAMI-DADE, Flórida — Um segurança que trabalhava no Krome Service Processing Center, centro de detenção administrado pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, foi preso sob acusação de furtar US$ 5.382 pertencentes a um imigrante detido.

O suspeito foi identificado como Matthew Christian Torres, de 31 anos, morador de Palmetto Bay e funcionário da empresa Akima Protective Services.

Agentes do Miami-Dade Sheriff’s Office foram chamados ao centro de detenção na tarde de segunda-feira, 24 de agosto, após o desaparecimento do dinheiro.

Segundo o relatório de prisão obtido pela emissora Local 10, funcionários estavam preparando os documentos para a deportação do imigrante quando ele informou que os US$ 5.382 haviam desaparecido.

Movimentação registrada por câmeras

Os investigadores analisaram as imagens de segurança do centro. De acordo com o relatório, a gravação mostraria Torres colocando o dinheiro dentro de um livro de registros, sem registrar formalmente o valor.

Em seguida, ele teria escondido o dinheiro dentro de uma jaqueta preta e entrado em um banheiro reservado aos funcionários. Ao retornar para a área comum, ainda segundo a polícia, Torres teria retirado um saco plástico transparente de dentro da roupa e colocado o pacote no bolso de uma calça cargo.

O relatório afirma que o segurança não comunicou a descoberta do dinheiro a nenhum supervisor.

Torres foi detido sob uma acusação de “grand theft” de terceiro grau, classificação usada pela legislação da Flórida para determinados casos de furto de maior valor.

Na manhã desta terça-feira, ele permanecia no Turner Guilford Knight Correctional Center, com fiança fixada em US$ 2.500. A reportagem que revelou o caso não informou se o dinheiro foi recuperado ou devolvido ao imigrante.

A Local 10 procurou o ICE e a Akima Protective Services, mas não havia divulgado respostas das duas instituições até a atualização da matéria.

O caso é baseado em uma acusação e em um relatório de prisão. Torres é considerado inocente até que haja eventual condenação judicial.