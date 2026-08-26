Flórida mantém risco de tempestades entre a noite de quarta e quinta-feira

Orlando, Tampa e Sul da Flórida podem registrar novos temporais nesta quinta, com raios, chuva intensa, rajadas de vento e sensação térmica acima de 100°F.

As tempestades que atingiram diferentes regiões da Flórida nesta quarta-feira ainda podem permanecer ativas durante a noite, enquanto uma nova rodada de chuva é esperada para quinta-feira, 27 de agosto.

A previsão do National Weather Service indica que o estado continuará sob uma combinação de calor, umidade elevada e instabilidade atmosférica.

Os temporais mais fortes poderão provocar grande quantidade de raios, chuva intensa, rajadas de vento e alagamentos localizados.

QUARTA-FEIRA À NOITE

Na região de Orlando e no leste da Flórida Central, algumas tempestades poderão continuar até o final da noite. A possibilidade de chuva diminui gradualmente durante a madrugada.

No Sul da Flórida, incluindo Miami-Dade e Broward, existe cerca de 30% de possibilidade de novas pancadas entre a noite e o início da madrugada. A temperatura mínima deverá permanecer próxima de 80°F, cerca de 27°C.

Na região de Tampa, ainda podem ocorrer tempestades isoladas durante a noite, com diminuição da chuva antes da madrugada. As mínimas ficarão próximas de 75°F, aproximadamente 24°C.

ORLANDO E FLÓRIDA CENTRAL NA QUINTA-FEIRA

Na quinta-feira, Orlando e outras áreas da Flórida Central poderão começar o dia com períodos de sol, mas a possibilidade de tempestades aumenta durante a tarde e o começo da noite.

A previsão para Orlando indica aproximadamente 60% de possibilidade de chuva. A temperatura máxima deverá chegar a 94°F, cerca de 34°C, com sensação térmica próxima de 102°F, equivalente a 39°C.

Segundo o National Weather Service, as tempestades mais fortes da região central poderão produzir raios frequentes, chuva torrencial e rajadas entre 45 e 55 mph, aproximadamente 72 e 88 km/h.

As tempestades poderão permanecer ativas depois do horário de saída do trabalho e das escolas.

SUL DA FLÓRIDA

Miami-Dade e Broward terão entre 50% e 60% de possibilidade de chuva e tempestades durante a quinta-feira.

Na costa sudeste, a chuva poderá começar ainda durante a manhã e se estender pela tarde. No interior e na costa sudoeste, a maior concentração de tempestades é esperada durante a tarde e o início da noite.

As máximas ficarão entre 90 e 93°F, aproximadamente 32 e 34°C. Em Miami e áreas próximas, a sensação térmica poderá chegar a cerca de 105°F, equivalente a 41°C.

Chuva intensa em curtos períodos poderá provocar alagamentos localizados, principalmente em áreas urbanas com drenagem insuficiente.

TAMPA BAY

Em Tampa, a quinta-feira deverá começar com períodos de sol, mas existe aproximadamente 60% de possibilidade de tempestades durante a tarde.

A temperatura máxima ficará próxima de 92°F, cerca de 33°C, com sensação térmica próxima de 98°F, equivalente a 37°C.

A maior possibilidade de chuva será no final da tarde, especialmente nas áreas do interior. Algumas tempestades ainda poderão permanecer ativas durante o começo da noite.

RECOMENDAÇÕES

Moradores devem acompanhar os alertas meteorológicos durante a quinta-feira, pois avisos locais podem ser emitidos rapidamente.

Ao ouvir trovões, a recomendação é procurar abrigo imediatamente. Piscinas, praias, campos abertos e árvores isoladas devem ser evitados.

Motoristas também não devem tentar atravessar ruas alagadas. Mesmo uma quantidade aparentemente pequena de água pode esconder buracos ou fazer o veículo perder o controle.