Acompanhe o lançamento do novo telescópio espacial Nancy Roman

O jornalista científico especializado em pesquisa espacial, Eduardo Baldaci, estará no Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, para acompanhar de perto o lançamento do Nancy Grace Roman Space Telescope. Ele será o único profissional a cobrir o evento em português com credenciamento internacional, incluindo acesso à coletiva de imprensa com cientistas da NASA no sábado (29).

O novo observatório da agência espacial americana subirá a bordo de um foguete Falcon Heavy, da SpaceX, rumo ao ponto de Lagrange L2 — uma órbita estável a 1,5 milhão de quilômetros da Terra.

Batizado em homenagem à astrônoma Nancy Grace Roman, primeira chefe de astronomia da NASA e figura-chave no desenvolvimento do Hubble, o telescópio traz o mesmo espelho primário de 2,4 metros do seu antecessor, mas com um diferencial técnico decisivo: consegue captar áreas do céu 100 vezes maiores a cada imagem, sem perder definição.

Os motores científicos da missão

Instrumento de Campo Amplo (WFI): Uma câmera infravermelha de 300 megapixels focada em mapear a distribuição 3D de milhões de galáxias. O objetivo é medir a taxa de expansão do Universo, estudar os efeitos da energia escura e realizar um grande censo de exoplanetas via microlente gravitacional.

Coronógrafo de Alta Precisão (CGI): Sistema experimental com espelhos deformáveis projetado para bloquear a luz direta de estrelas. O contraste de um bilhão para um permitirá fotografar diretamente exoplanetas gigantes e discos de poeira cósmica.

A cobertura dos bastidores, das etapas técnicas na base e da transmissão da janela de lançamento estará disponível no site www.spacenewshub.com, portal independente mantido pelo jornalista.

