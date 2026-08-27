Broward avalia fechar dez escolas após perder mais de 11 mil alunos

O Conselho Escolar do Condado de Broward está avaliando o fechamento de dez escolas públicas diante da forte queda no número de alunos matriculados.

O ano letivo de 2026-2027 começou com 11.358 estudantes a menos do que no período anterior. Segundo o superintendente Howard Hepburn, o sistema possui atualmente aproximadamente 60 mil vagas ociosas.

A redução de matrículas representa uma perda estimada de US$ 100 milhões em financiamento para o distrito, já que parte dos recursos estaduais é distribuída de acordo com o número de estudantes.

As possíveis mudanças fazem parte da terceira fase do programa 'Redefining Our School District', criado para fechar, consolidar, reaproveitar ou reconfigurar escolas com baixa ocupação.

As dez unidades analisadas são:

15.Banyan Elementary, em Sunrise;

16.Coral Springs Elementary, em Coral Springs;

17.Silver Lakes Elementary, em Miramar;

18.Dolphin Bay Elementary, em Miramar;

19.Hollywood Park Elementary, em Hollywood;

20.Lloyd Estates Elementary, em Oakland Park;

21.Oakridge Elementary, em Hollywood;

22.Forest Glen Middle, em Coral Springs;

23.Walter C. Young Middle, em Pembroke Pines;

24.William E. Dandy Middle, em Fort Lauderdale.

Caso os fechamentos sejam aprovados, os estudantes seriam transferidos para outras escolas próximas. Algumas unidades poderão ser transformadas em escolas K-8 ou 6-12 para receber alunos de diferentes séries.

A Sunset Lakes Elementary, em Miramar, poderá ser ampliada para atender do kindergarten ao oitavo ano, mas não está atualmente na lista de possíveis fechamentos.

Embora dez escolas estejam diretamente sob análise, o distrito informou que os remanejamentos e as reconfigurações poderão afetar 22 escolas elementares, seis middle schools e duas high schools.

Pais pedem mais informações

Durante uma reunião do Conselho Escolar, pais questionaram a qualidade das escolas que receberiam os estudantes, o futuro dos professores e a distância que as crianças teriam de percorrer.

Nos últimos dois anos, Broward já fechou sete escolas. O distrito também demitiu aproximadamente mil funcionários e afirma ter economizado mais de US$ 100 milhões com as medidas anteriores.

Outro ponto em discussão é uma lei da Flórida que permite que operadores de charter schools aprovados pelo estado utilizem instalações consideradas vazias ou excedentes. Integrantes do conselho demonstraram preocupação com o possível destino dos prédios fechados.

A administração deverá apresentar em 15 de setembro uma resolução para criar o comitê responsável pelo processo. A decisão final poderá ocorrer até o fim do ano.

Até lá, nenhuma das dez escolas está oficialmente fechada e a lista ainda poderá ser alterada.



