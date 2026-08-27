Flórida terá quatro meses de isenção de imposto para pesca, camping e caça

A Flórida iniciará na terça-feira, 1º de setembro, um novo período de isenção do sales tax para equipamentos de pesca, camping e caça.

O 'Hunting, Fishing and Camping Sales Tax Holiday' continuará até 31 de dezembro de 2026. Durante os quatro meses, os consumidores não pagarão o imposto estadual sobre os produtos que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação.

Entre os equipamentos de camping e pesca incluídos estão:

29.iscas e materiais de pesca de até US$ 10 por item ou US$ 20 quando vendidos em conjunto;

30.lanternas, lampiões, caixas e bolsas de pesca de até US$ 30;

31.fogareiros, cadeiras dobráveis, redes portáteis e sacos de dormir de até US$ 50;

32.varas e molinetes de até US$ 75 cada ou US$ 150 quando vendidos em conjunto;

33.barracas de até US$ 200.

A lista de equipamentos de caça inclui munições, armas de fogo, pistolas, rifles, espingardas, arcos, bestas e acessórios específicos.

Também estão contemplados determinados acessórios para armas, como coldres, kits de limpeza, carregadores, miras, suportes, coronhas, gatilhos e silenciadores legalmente comercializados.

Compras pela internet

A isenção também se aplica a compras realizadas pela internet. Para isso, o pedido precisa ser aceito pelo vendedor durante o período da promoção para envio imediato.

Mesmo que a entrega aconteça depois de 31 de dezembro, o produto poderá continuar isento se a compra tiver sido confirmada dentro do prazo.

Produtos colocados em sistema de layaway durante o período também poderão se qualificar, mesmo que o pagamento final seja feito posteriormente.

O benefício não se aplica a aluguéis, reparos ou compras destinadas ao uso comercial. Também ficam de fora as vendas realizadas em parques temáticos, complexos de entretenimento, hotéis e aeroportos.

Quando um produto isento é vendido em um conjunto com outro item não qualificado, o imposto poderá ser cobrado sobre o preço total do pacote.

Consumidores que forem cobrados indevidamente devem guardar o recibo e solicitar a devolução diretamente ao estabelecimento.

A isenção tributária não representa um desconto concedido pelas lojas. Preços, estoques e eventuais promoções continuam sendo definidos por cada vendedor.



