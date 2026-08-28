Mulher é presa em Miami com estoque falso que valeria US$ 1,7 milhão

Polícia afirma ter encontrado mais de mil bolsas, roupas, joias e acessórios falsificados em uma residência e em um depósito. Vendas seriam realizadas pessoalmente e pelo Instagram.

Uma mulher de 36 anos foi presa em Miami acusada de comandar um esquema de venda de produtos de luxo falsificados pela internet e dentro da própria residência.

Liudmila Perez-Labrada foi detida depois que investigadores encontraram mais de mil bolsas, roupas, sapatos, joias, óculos e acessórios falsificados em sua casa e em um depósito.

Segundo as autoridades, se fossem autênticos, os produtos apreendidos teriam valor estimado de aproximadamente US$ 1,7 milhão.

A investigação começou em fevereiro, após uma denúncia enviada ao Miami-Dade Crime Stoppers e uma reclamação encaminhada ao setor de fiscalização do condado.

Os investigadores relacionaram Perez-Labrada a uma página no Instagram chamada “Elegance and Glamour”, que seria usada para anunciar e vender os produtos.

Entre fevereiro e junho, um investigador particular que colaborava com a polícia realizou quatro compras disfarçadas pela página. Entre os produtos adquiridos estavam uma bolsa Louis Vuitton, uma bolsa Gucci, uma blusa da Alo e roupas de banho com a marca Louis Vuitton.

Representantes das empresas analisaram os produtos e confirmaram que eram falsificados.

Os pagamentos foram feitos por meio de uma conta do Zelle associada à empresa Munekas Boutique LLC. Registros analisados pela polícia mostraram mais de 570 depósitos, totalizando mais de US$ 112 mil, entre novembro de 2025 e abril de 2026.

Em julho, a polícia cumpriu um mandado de busca na residência da acusada. Um dos cômodos estava organizado como uma loja, com mercadorias expostas, enquanto outro era utilizado como estoque.

Uma mulher encontrada no imóvel teria contado aos investigadores que estava no local para comprar produtos anunciados no Instagram.

Perez-Labrada também informou que possuía um depósito nas proximidades. Uma busca no local revelou mais mercadorias supostamente falsificadas.

Entre as marcas encontradas estavam Chanel, Dior, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Prada, Balenciaga, Cartier, Fendi, Miu Miu, Nike, Adidas e Tiffany & Co.

A mulher não foi presa no dia das buscas porque havia passado recentemente por uma cirurgia e ainda estava com curativos. Ela foi detida posteriormente em seu local de trabalho, em Miami Lakes.

Perez-Labrada foi acusada de falsificação de produtos avaliados em mais de US$ 20 mil, envolvendo mil ou mais itens. A fiança foi estabelecida em US$ 7.500.

Segundo a Local 10, ela já havia sido presa em julho de 2025 por uma acusação semelhante. O novo processo ainda não resultou em condenação.