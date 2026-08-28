Quase 30 mil libras de carne argentina são recolhidas na Flórida e no Texas

Produtos importados entraram nos Estados Unidos sem passar pela reinspeção obrigatória do USDA; carne foi classificada como recall de Classe I

Uma empresa com sede em Aventura, na Flórida, está recolhendo aproximadamente 29.628 libras de carne bovina crua importada da Argentina, depois que os produtos entraram nos Estados Unidos sem passar pela reinspeção de importação exigida pelas autoridades americanas.

O recall foi anunciado pelo Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA-FSIS). Os produtos foram distribuídos para varejistas e distribuidores na Flórida e no Texas.

A carne foi produzida pelo frigorífico argentino Frigorífico Gorina SAIC entre 15 e 20 de maio de 2026. Os produtos envolvidos possuem datas de validade ou de congelamento entre 15 e 20 de setembro de 2026.

Entre os cortes incluídos no recall estão Top Sirloin Butt, Eye Round, Topside Cap Off, Flat e Knuckle, comercializados em caixas de diferentes pesos.

Os consumidores devem verificar se os produtos possuem o número do estabelecimento argentino “EST. N° OF. 2025” e a marca de embarque “26644-AA”.

Por que a carne foi recolhida?

Segundo o USDA, o problema foi identificado durante atividades rotineiras de inspeção. A carne havia sido importada para os Estados Unidos, mas não passou pela reinspeção obrigatória do FSIS, procedimento que verifica documentação, rotulagem, embalagem, condições gerais do produto e, em determinadas situações, pode incluir testes para contaminantes.

Apesar de o recall ter sido classificado como Classe I, a categoria mais grave utilizada pelo USDA, a agência não apontou um contaminante ou bactéria específica como causa do recolhimento. Também não há, até o momento, relatos confirmados de doenças ou ferimentos relacionados ao consumo desses produtos.

O que os consumidores devem fazer?

O USDA recomenda que consumidores que tenham comprado os produtos envolvidos não os consumam. A orientação é descartar a carne ou devolvê-la ao estabelecimento onde foi adquirida.

A agência também informou que poderá divulgar listas de distribuição à medida que novas informações estiverem disponíveis e realizará verificações para confirmar que os produtos recolhidos foram retirados do mercado.

Consumidores que tenham dúvidas sobre o recall podem consultar as informações oficiais do USDA-FSIS e verificar cuidadosamente as embalagens armazenadas em suas geladeiras ou freezers.