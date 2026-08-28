Clube de comédia para brasileiros em Orlando termina em condenação de R$ 3,2 milhões

Danilo Gentili e Diogo Portugal investiram mais de US$ 520 mil no empreendimento. Com juros, multa e atualização, cobrança contra casal responsável pode superar R$ 4,3 milhões.

Um projeto criado para oferecer entretenimento em português aos brasileiros que vivem ou visitam Orlando terminou em uma disputa judicial milionária.

A Justiça Federal de São Paulo determinou que Robson Leiva Santos e Talita Bueno Fonzar Leiva paguem aproximadamente R$ 3,2 milhões aos humoristas Danilo Gentili e Diogo Portugal.

O valor pode ultrapassar R$ 4,3 milhões após atualização, juros e eventuais penalidades pelo atraso no pagamento.

Há cerca de dez anos, Gentili e Portugal decidiram abrir o The Comedy Club Corp., uma casa de shows voltada à apresentação de comediantes brasileiros em Orlando.

A proposta era criar um bar temático, decorado com objetos ligados à história da comédia, incluindo peças relacionadas ao filme “O Gordo e o Magro” e à série “Friends”.

O empreendimento seria instalado próximo aos principais parques da cidade e teria como público brasileiros residentes na Flórida e turistas que procuravam opções de entretenimento noturno em português.

Gentili investiu aproximadamente US$ 344,7 mil no projeto, enquanto Diogo Portugal aplicou cerca de US$ 176 mil. Juntos, os aportes ultrapassaram US$ 520 mil.

Robson e Talita, que moravam em Orlando, ficaram responsáveis pela implantação e administração do empreendimento.

Segundo a ação apresentada pelos humoristas, quase todo o dinheiro previsto para o projeto já havia sido utilizado, mas a obra permanecia em fase inicial.

Gentili e Portugal viajaram até Orlando para verificar o andamento do clube e afirmaram ter descoberto irregularidades na aplicação dos recursos. Os advogados alegaram ainda que o casal mostrou aos investidores uma obra localizada em outro imóvel como se fosse o futuro bar.

O caso foi levado à Justiça dos Estados Unidos, que reconheceu a responsabilidade do casal e determinou o pagamento de US$ 420.048 a Gentili e US$ 215.291 a Portugal.

A decisão norte-americana transitou em julgado, ficando sem possibilidade de novos recursos naquele processo. Posteriormente, a sentença foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, passando a ter validade no Brasil.

Com a homologação, os humoristas iniciaram o processo de cobrança na Justiça Federal de São Paulo.

O casal terá prazo para realizar o pagamento. Caso a dívida não seja quitada, poderão ser acrescentados multa e honorários advocatícios.

Robson e Talita não apresentaram defesa no processo de cobrança no Brasil e não haviam se manifestado publicamente sobre a decisão até a publicação das reportagens.