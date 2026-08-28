Após 12 anos de confiança, house cleaner é acusada de furtar US$ 36 mil em joias da patroa

Suspeita trabalhou durante 12 anos para a vítima e teria vendido dezenas de peças em casas de penhores ao longo de vários anos.

Uma funcionária doméstica de 48 anos foi presa em Miami-Dade acusada de furtar e vender mais de US$ 36 mil em joias pertencentes à sua antiga empregadora.

Yuliedy Diaz, moradora de South Miami Heights, trabalhou em tempo integral durante 12 anos na residência da vítima, em Palmetto Bay.

A investigação começou em julho de 2022, depois que a proprietária da casa denunciou o desaparecimento de joias e relógios. Entre os itens estavam relógios das marcas Cartier e Rolex, colares, pulseiras de ouro, anéis e brincos.

O valor total das peças desaparecidas foi estimado em US$ 36.437.

Os investigadores utilizaram um banco de dados nacional que registra transações realizadas em casas de penhores e descobriram que Diaz havia negociado 73 objetos entre julho de 2018 e junho de 2025.

A vítima analisou fotografias e registros e identificou pelo menos 32 peças como sendo de sua propriedade.

Entre as transações estava um relógio Rolex Oyster que teria sido vendido por Diaz em março de 2022. Segundo o relatório, ela retornou à casa de penhores no mês seguinte e recomprou o mesmo relógio.

As autoridades afirmam que Diaz utilizou a própria carteira de motorista, endereço residencial, telefone e local de trabalho durante as negociações.

Após ser detida, ela teria renunciado ao direito de permanecer em silêncio e admitido aos investigadores que furtou e vendeu as 73 peças. O relatório afirma que Diaz também escreveu uma declaração pedindo desculpas à vítima.

Durante uma busca autorizada no quarto da suspeita, os policiais encontraram quatro relógios e um colar que teriam pertencido à antiga empregadora. Os objetos foram entregues aos investigadores para devolução.

Diaz responde a dez acusações de negociação de propriedade roubada, além de furto de alto valor e apresentação de informações falsas em transações com casas de penhores.

A fiança foi estabelecida em US$ 20 mil. As acusações ainda não resultaram em condenação.