Homem sobrevive a ataque de tubarão na Flórida após ser salvo por dois desconhecidos

Um homem de 43 anos sobreviveu a um ataque de tubarão em Key West, na Flórida, depois de receber atendimento de emergência de dois desconhecidos que estavam em uma embarcação próxima ao local.

David Daniel estava pescando em águas rasas, próximo a Boca Grande Key Beach, no dia 23 de agosto, quando percebeu um tubarão de aproximadamente seis a sete pés de comprimento, o equivalente a cerca de 1,8 a 2,1 metros. Segundo o próprio Daniel, ele tentou se afastar do animal, mas o tubarão mudou de direção e avançou contra ele.

O animal, identificado como um possível tubarão-lixa, mordeu a região do pé e da perna de Daniel. Apesar de o tubarão ter soltado a vítima pouco depois, o ataque provocou ferimentos graves e uma grande perda de sangue.

Daniel conseguiu chegar até a areia, mas percebeu a gravidade da situação. Em entrevista a veículos americanos, contou que chegou a acreditar que não sobreviveria enquanto aguardava ajuda.

A situação mudou quando dois homens que estavam em uma embarcação próxima perceberam o que havia acontecido e foram até a vítima. Entre eles estavam profissionais da área médica, incluindo a enfermeira Courtney McMurray e o profissional Chris Green.

Os socorristas improvisaram os primeiros cuidados e trabalharam para controlar o sangramento enquanto aguardavam a chegada da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Daniel acabou sendo levado de helicóptero para um hospital em Miami.

No hospital, ele passou por duas cirurgias. Após alguns dias de internação, recebeu alta em 26 de agosto, mas ainda enfrenta uma recuperação longa, com fisioterapia e mobilidade limitada. Ele está usando uma bota ortopédica e deverá ficar afastado do trabalho durante parte do processo de recuperação.

Daniel afirmou que considera os dois desconhecidos responsáveis por salvar sua vida. Para ele, o fato de os socorristas estarem próximos e terem treinamento médico foi decisivo para que conseguisse sobreviver até a chegada do resgate.

Após o acidente, o morador da Flórida disse que passou a enxergar a vida de outra maneira e destacou como uma situação pode mudar completamente em questão de minutos. Apesar de ser apaixonado por atividades na água, Daniel afirmou que não pretende voltar a entrar no mar tão cedo.

Uma campanha de arrecadação também foi criada para ajudar com as despesas médicas e durante o período em que ele ficará afastado do trabalho.