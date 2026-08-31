Alerta de qualidade da água é emitido para Crandon Park North, na Flórida

Um alerta de qualidade da água está em vigor em Crandon Park North, em Key Biscayne, na Flórida.

Segundo as autoridades, testes recentes mostraram que a água não atende aos critérios de qualidade para atividades recreativas devido à presença da bactéria Enterococcus em níveis acima do recomendado pelo Departamento de Saúde da Flórida.

O Departamento de Saúde de Miami-Dade orienta moradores e visitantes a evitarem qualquer atividade que envolva contato com a água no local.

A recomendação ocorre devido ao aumento do risco de doenças para pessoas que entrarem na água contaminada.

O alerta permanecerá em vigor até que os níveis de bactérias voltem a ficar abaixo do limite considerado seguro para a saúde.

Fonte: Local 10