Mulher acorda e encontra invasor dentro de casa em Pompano Beach, dizem autoridades

Suspeito teria entrado na residência durante a madrugada e tocado na vítima enquanto ela dormia; homem de 27 anos foi preso após perseguição.

Uma mulher passou por uma situação assustadora em Pompano Beach, na Flórida, depois de acordar e encontrar um homem dentro de sua casa, segundo o Gabinete do Xerife de Broward (BSO).

O caso aconteceu no dia 16 de agosto, em uma residência localizada no quarteirão 2900 da Northeast 7th Street. De acordo com as autoridades, a mulher estava dormindo quando acordou e percebeu que um invasor estava tocando nela.

O homem fugiu do local, e os investigadores iniciaram uma operação para identificar o suspeito.

Segundo o BSO, o homem foi identificado como Stinley Jean Jacques, de 27 anos.

Na quarta-feira, detetives localizaram Jacques, mas ele teria fugido novamente. Durante a perseguição, o suspeito acabou batendo o veículo em North Miami.

Ele foi levado para uma cadeia de Miami-Dade inicialmente por acusações relacionadas ao trânsito. A expectativa é que seja transferido para Broward, onde deverá responder também por acusações que incluem invasão de propriedade, agressão, perseguição e voyeurismo.

As autoridades informaram que a investigação continua.

Fonte: NBC