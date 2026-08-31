Vai viajar pela Flórida no Labor Day? Veja o que esperar nas estradas e nos aeroportos

Quem pretende viajar pela Flórida durante o Labor Day, feriado que neste ano será celebrado na segunda-feira, 7 de setembro, deve se preparar para estradas mais movimentadas e possíveis gastos maiores com combustível.

Segundo dados de reservas da AAA, Orlando é o segundo destino doméstico mais procurado dos Estados Unidospara o fim de semana prolongado, atrás apenas de Seattle, no estado de Washington.

As praias da Flórida também devem receber grande quantidade de visitantes, tanto moradores quanto turistas.

Como as viagens de Labor Day costumam se concentrar em um período mais curto, a previsão é de congestionamentos mais intensos.

Piores horários para pegar a estrada

De acordo com a empresa de análise de transporte INRIX, quem for viajar de carro deve evitar os seguintes períodos:

Quinta-feira, 3 de setembro: das 14h às 19h

Sexta-feira, 4 de setembro: do meio-dia às 20h

Sábado, 5 de setembro: das 13h às 17h

Segunda-feira, 7 de setembro: das 14h às 17h

A recomendação é sair mais cedo sempre que possível e acompanhar as condições do trânsito antes de pegar a estrada.

Combustível pode pesar mais no bolso

Os motoristas também devem ficar atentos aos preços dos combustíveis.

Em 24 de agosto, o preço médio da gasolina comum na Flórida estava em US$ 3,85 por galão, abaixo da média nacional de US$ 4,10, mas quase US$ 1 acima do valor registrado no mesmo período do ano passado, quando o galão custava cerca de US$ 2,93 no estado.

No Labor Day de 2025, a média nacional da gasolina era de US$ 3,19 por galão, segundo a AAA.

Hotéis e passagens também estão mais caros

Os custos de viagem também aumentaram em relação ao ano passado.

Segundo dados da AAA, a passagem aérea doméstica de ida e volta custa, em média, US$ 750, alta de 2% em um ano. Para os destinos mais procurados no feriado, a média chega a US$ 790, quase 20% acima do ano anterior.

As reservas de hotéis domésticos estão cerca de 9% mais caras, enquanto hospedagens internacionais subiram 12%.

Por outro lado, viagens internacionais de avião ficaram cerca de 4% mais baratas. Cruzeiros com saída de portos americanos custam, em média, US$ 2.700 por reserva, aproximadamente 4% menos que no ano passado.

Como evitar problemas durante a viagem

A AAA recomenda que os viajantes se planejem com antecedência. Entre as principais orientações estão:

acompanhar as condições do trânsito e sair mais cedo;

verificar voos e itinerários antes de ir ao aeroporto;

reservar hotéis, carros, atrações e estacionamentos com antecedência;

revisar pneus, bateria e níveis de fluidos antes de uma viagem de carro;

levar água, lanches, lanterna e cabos para bateria;

acompanhar os preços dos combustíveis e abastecer antes de entrar em áreas de tráfego intenso, onde os preços podem ser maiores.

Com o aumento esperado no fluxo de viajantes, o planejamento antecipado pode ajudar a evitar atrasos, gastos extras e imprevistos durante o feriado.

Fonte: USA Today