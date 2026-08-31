Orange County alerta para aumento do vírus do Nilo Ocidental na Flórida

O Departamento de Saúde de Orange County, na Flórida, está alertando moradores sobre o aumento da circulação do vírus do Nilo Ocidental, uma doença transmitida por mosquitos que, em casos raros, pode ser fatal.

Segundo as autoridades de saúde, galinhas utilizadas como sentinelas para monitoramento do vírus apresentaram resultados positivos em números acima do habitual na região.

Na Flórida, o período de maior transmissão costuma ocorrer entre julho e setembro. As altas temperaturas e as chuvas do verão criam condições favoráveis para a reprodução e a atividade dos mosquitos.

O Departamento de Saúde e os serviços de controle de mosquitos do condado estão adotando medidas de prevenção para tentar reduzir a disseminação do vírus.

Como se proteger

Steve Harrison, do serviço de Controle de Mosquitos de Orange County, recomenda que os moradores redobrem os cuidados quando estiverem ao ar livre.

Entre as orientações estão usar calças compridas, mangas longas e repelentes aprovados pela EPA. Também é recomendado evitar atividades ao ar livre durante o amanhecer e o entardecer, períodos em que os mosquitos costumam estar mais ativos.

Outra medida importante é eliminar qualquer água parada dentro e ao redor das residências. Pequenas quantidades de água acumuladas em recipientes, vasos, brinquedos ou outros objetos podem servir como criadouros.

As autoridades também destacam que o aumento da população de aves nesta época do ano pode favorecer a transmissão do vírus, já que os mosquitos podem picar aves infectadas e posteriormente transmitir o vírus para seres humanos.

Mesmo com as condições de seca registradas em Orange County, o risco não desaparece.

“Eles continuam por aí mesmo quando está seco”, reforçou o Departamento de Saúde.

A última vez que Orange County emitiu um alerta relacionado ao vírus do Nilo Ocidental foi em 2024.

