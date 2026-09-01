Flórida determina retirada de câmeras que monitoram placas após preocupações com privacidade

Departamento de Transportes deu 30 dias para que autoridades locais removam os equipamentos; governador Ron DeSantis criticou o uso da tecnologia para vigilância.

O Departamento de Transportes da Flórida (FDOT) determinou a retirada de câmeras de leitura automática de placas instaladas em rodovias estaduais após o governador Ron DeSantis manifestar preocupação com o uso dos equipamentos, que contam com tecnologia de inteligência artificial.

Segundo o FDOT, as agências de segurança pública locais terão 30 dias para remover as câmeras Flock que ainda estão em funcionamento. Caso os equipamentos não sejam retirados dentro do prazo, o próprio departamento fará a remoção.

O órgão também informou ter revogado todas as autorizações relacionadas aos sistemas de leitura de placas (LPR).

Em um memorando, o FDOT afirmou que relatos de uso inadequado e preocupações relacionadas ao armazenamento e utilização dos dados justificam uma “ação imediata para preservar a soberania e a qualidade de vida dos moradores da Flórida”.

DeSantis critica possibilidade de vigilância em massa

DeSantis afirmou que não quer que a Flórida se transforme em um estado de vigilância digital.

“Não queremos no estado da Flórida um sistema de vigilância digital baseado em IA em que tudo o que fazemos seja monitorado o tempo todo”, declarou.

O governador reconheceu que a tecnologia de leitura de placas pode ter utilidade em determinadas situações, como sistemas de cobrança automática de pedágios, mas fez uma distinção quando o recurso é utilizado para fins policiais.

“Como isso pode ser utilizado de forma inadequada?”, questionou DeSantis.

Câmeras ajudaram investigações, dizem policiais

As câmeras registram imagens das placas dos veículos, além de informações como marca, modelo e cor do automóvel.

Agências policiais afirmam que os equipamentos ajudaram na identificação de suspeitos e na solução de crimes. Autoridades dos condados de Volusia, Clay e Duval informaram que pretendem cumprir a determinação do FDOT, mas destacaram que a tecnologia já foi utilizada em investigações.

Um exemplo citado pelas autoridades envolve a identificação de um suspeito de roubo à mão armada em Miami Gardens.

Apesar disso, grupos de defesa de direitos civis, moradores e algumas lideranças locais afirmam que o sistema representa uma ameaça à privacidade.

A ACLU lançou uma petição chamada “Get the flock out”, que pede a retirada das câmeras de bairros residenciais.

Algumas cidades ainda aguardam orientações

Em Pembroke Pines, o vice-prefeito Mike Hernandez afirmou que a cidade precisa de mais orientações sobre como a determinação será aplicada.

Por enquanto, segundo ele, as câmeras instaladas em vias municipais continuarão funcionando. Já os equipamentos localizados na Pines Boulevard, por se tratar de uma rodovia estadual, deverão seguir a determinação do FDOT.

“Onde quer que estejam no restante da cidade, por enquanto, elas continuarão instaladas enquanto estiverem em uma via municipal”, afirmou Hernandez.

O debate coloca de um lado autoridades que defendem a tecnologia como ferramenta para combater crimes e, de outro, grupos e moradores que questionam os limites da vigilância e o uso dos dados coletados.

Fonte: NBC