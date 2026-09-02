Tampa Bay chega a 33 casos locais de dengue; autoridades reforçam combate ao mosquito

TAMPA BAY, FLÓRIDA — A região de Tampa Bay chegou a 33 casos de dengue adquiridos localmente em 2026, segundo o relatório mais recente de vigilância de arboviroses do Florida Department of Health. Hillsborough County concentra 30 registros, enquanto Pinellas County tem três.

No total, a Flórida contabiliza 41 casos locais neste ano: 30 em Hillsborough, sete em Miami-Dade, três em Pinellas e um em Palm Beach. Os casos tiveram início em julho e agosto. O relatório referente à semana de 16 a 22 de agosto também informa dez amostras positivas do vírus em grupos de mosquitos de Hillsborough, um sinal de circulação ativa do patógeno.

Hillsborough, Miami-Dade e Pinellas permanecem sob alerta para doença transmitida por mosquitos. Em Tampa Bay, equipes locais intensificaram ações de controle, que incluem nebulização por caminhões, aplicação de larvicida e inspeções em pontos com água parada e possíveis criadouros. Em Pinellas, o departamento de saúde e o controle de mosquitos atuam em conjunto na vigilância e na prevenção.

A dengue é transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Ela não passa pelo contato comum entre pessoas. Os sintomas podem surgir até cerca de 15 dias após a picada e incluem febre, dor forte nos músculos e nas articulações e, em alguns casos, manchas na pele. Pessoas com sintomas devem buscar orientação médica e informar se estiveram em uma área com transmissão.

Para reduzir o risco, autoridades recomendam eliminar água acumulada em vasos, baldes, calhas, pneus, brinquedos e recipientes ao redor da casa. Também é importante usar repelente aprovado, vestir roupas que cubram a pele quando possível e manter telas de portas e janelas em boas condições.

O número de casos pode ser atualizado à medida que novos resultados laboratoriais são confirmados. Por isso, moradores devem acompanhar os alertas do departamento de saúde do seu condado e permitir o acesso de equipes identificadas quando houver inspeção oficial de controle de mosquitos.

