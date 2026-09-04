Vai pegar a estrada no feriado? Gasolina fica mais cara na Flórida

Preço médio do galão subiu 8 centavos no estado desde o início da semana e também aumentou no sul da Flórida

Quem pretende pegar a estrada nesta sexta-feira (4) ou durante o feriado prolongado do Labor Day deve encontrar preços mais altos nos postos de gasolina da Flórida.

Segundo a AAA, o preço médio do galão de gasolina no estado chegou a US$ 3,95 nesta sexta-feira, uma alta de 8 centavos em relação ao início da semana.

No sul da Flórida, os preços também subiram:

Miami-Dade: US$ 3,94 por galão, alta de 3 centavos desde segunda-feira;

Fort Lauderdale: US$ 3,98, aumento de 5 centavos;

West Palm Beach/Boca Raton: US$ 4,09, alta de 4 centavos;

Florida Keys: US$ 4,21, aumento de 6 centavos.

Preço também sobe nos EUA

A alta não está restrita à Flórida. Nos Estados Unidos, o preço médio do galão chegou a US$ 4,14 nesta sexta-feira, 6 centavos acima do registrado no início da semana, de acordo com a AAA.

Para quem vai viajar de carro durante o feriado, a recomendação é pesquisar os preços antes de abastecer.

Como encontrar gasolina mais barata

Aplicativos como o GasBuddy permitem consultar os preços praticados nos postos próximos e comparar os valores antes de parar para abastecer.

A plataforma também oferece um rastreador que informa quais postos têm combustível disponível ou enfrentam falta de abastecimento conforme as condições de oferta mudam.

Fonte: Miami Herald

