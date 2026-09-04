Universal Orlando anuncia três novas datas para evento noturno no Epic Universe

O Universal Orlando Resort anunciou três novas datas para o Universal Nights at Epic Universe, evento especial realizado após o horário regular de funcionamento do parque.

Além dos dias 3 e 17 de outubro, o evento, que tem capacidade limitada, também será realizado em 24 de outubro, 6 de novembro e 20 de novembro.

Os ingressos para 17 de outubro já estão esgotados, mas ainda há entradas disponíveis para as outras quatro datas. O valor é de US$ 180 por pessoa.

Atrações exclusivas

Os participantes terão acesso exclusivo a todas as atrações e experiências do parque entre 21h e meia-noite. A entrada, porém, poderá ser feita a partir das 19h, permitindo que os visitantes assistam ao novo espetáculo noturno Universal Celestial Goodnight.

Entre os benefícios incluídos estão pipoca Celestial com sabor de frutas vermelhas e Kimchi Bao crocante à vontade, disponíveis em Celestial Park.

Os visitantes também terão direito a refil de bebidas, servido no copo fornecido pelo evento, em qualquer ponto da Coca-Cola Freestyle.

Ao longo da noite, haverá ainda encontros com personagens espalhados pelo parque.

Fonte: WDWNT

