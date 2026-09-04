Kennedy Space Center oferece entrada gratuita para crianças em setembro

O Kennedy Space Center Visitor Complex está oferecendo entrada gratuita para crianças durante todo o mês de setembro.

O que sabemos

A promoção faz parte do "Future Voyagers Month" e permite que crianças de 3 a 11 anos tenham acesso gratuito ao complexo por um dia na compra de um ingresso de adulto.

Segundo o centro de visitantes, cada ingresso de adulto dá direito a até três ingressos gratuitos para crianças.

Há datas em que os ingressos não podem ser utilizados, e a promoção não é válida para áreas de observação de lançamentos nem para eventos especiais. Os ingressos podem ser comprados pela internet.

Normalmente, o ingresso de um dia custa US$ 77 para adultos e US$ 67 para crianças.

Desconto em comemoração aos 250 anos dos EUA é prorrogado

O Kennedy Space Center também prorrogou o desconto de ingressos criado em comemoração ao 250º aniversário dos Estados Unidos.

Até 4 de outubro, os visitantes podem obter US$ 17,76 de desconto no ingresso de um dia com a promoção "Celebrating USA 250".

A oferta não pode ser combinada com outras promoções ou descontos.

O que é o Kennedy Space Center?

O Kennedy Space Center Visitor Complex reúne exposições e atrações que contam a história e apresentam o futuro do programa espacial da NASA.

Entre os destaques estão o ônibus espacial Atlantis, o Rocket Garden, o complexo de lançamentos espaciais Gateway: The Deep Space Launch Complex e o U.S. Astronaut Hall of Fame, dedicado a astronautas americanos.

Fonte: FOX