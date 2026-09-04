Estudo aponta Miami como a cidade com os piores motoristas dos Estados Unidos

Miami voltou a alimentar o debate sobre o comportamento dos motoristas nos Estados Unidos. Um estudo recente realizado pelo escritório de advocacia Lemon Law Experts aponta que os motoristas da cidade têm a duvidosa reputação de serem os mais agressivos, mal-educados e irritantes do país, superando os de outras grandes regiões metropolitanas americanas.

Miami alcançou impressionantes 98,5 pontos em 100 no chamado “índice de irritação dos motoristas”. Segundo a pesquisa, 86% dos moradores classificam os motoristas locais com nota 7 ou superior, em uma escala de 1 a 10, na qual 10 representa um comportamento “extremamente irritante”.

A diferença entre Miami e as demais cidades é significativa. A distância entre a primeira colocada e Las Vegas, em Nevada, que aparece em segundo lugar, é maior do que a diferença entre a segunda colocada e Albuquerque, no Novo México, que ocupa a sétima posição. O resultado sugere que o problema está longe de ser pontual.

Quais comportamentos mais incomodam?

Os participantes da pesquisa apontaram uma série de hábitos que consideram irritantes e que, em muitos casos, deixaram de ser simples erros ocasionais para se tornar comportamentos recorrentes e deliberados, como:

Trocar de faixa sem dar seta;

Dirigir muito próximo do veículo da frente;

Exceder o limite de velocidade;

Não dar passagem a veículos que tentam entrar na faixa;

Estacionar de maneira desrespeitosa ou inadequada.

Além de provocar irritação entre os motoristas, essas atitudes aumentam o estresse e os riscos nas ruas e estradas de Miami.

Miami faz parte de uma tendência nacional?

Apesar de liderar o ranking, Miami não é uma exceção quando o assunto é direção agressiva. Estudos mais amplos indicam que o problema está disseminado por todo os Estados Unidos.

De acordo com pesquisas da AAA Foundation for Traffic Safety, 96% dos motoristas americanos admitem ter praticado algum tipo de comportamento agressivo ao volante no último ano — desde excesso de velocidade até cortar a frente de outros veículos ou acelerar para ultrapassar. Além disso, 92% relatam ter adotado comportamentos capazes de colocar outras pessoas em risco.

A agressividade também pode se espalhar no trânsito: motoristas que sofrem algum tipo de hostilidade ao volante tendem a ter maior probabilidade de responder da mesma maneira.

O comportamento dos motoristas mudou ao longo dos anos?

A comparação com levantamentos anteriores apresenta um cenário misto sobre a evolução dos hábitos ao volante.

Em relação aos resultados de 2016, o estudo mais recente aponta que:

Cortar a frente de outros veículos aumentou 67%;

Buzinar por raiva aumentou 47%;

Por outro lado, dirigir colado no veículo da frente caiu 24%;

Gritar com outros motoristas diminuiu 17%.

Os números indicam, portanto, que algumas formas de agressividade se tornaram mais frequentes, enquanto outras apresentaram uma leve melhora.

Por que isso acontece?

Não há uma única explicação para o comportamento agressivo no trânsito. Especialistas, porém, apontam alguns fatores que podem contribuir para o aumento da irritação ao volante:

Congestionamentos e estresse provocados por longos períodos no trânsito — um problema especialmente relevante em Miami, onde os motoristas perdem dezenas de horas por ano presos em engarrafamentos;

Pressão para chegar rapidamente ao destino;

Uma cultura de direção na qual comportamentos agressivos acabam sendo normalizados;

A sensação de anonimato proporcionada pelo fato de estar dentro de um veículo.

O que pode ser feito?

Pesquisas sobre o tema recomendam medidas simples para melhorar a convivência no trânsito, como sinalizar as mudanças de direção, manter distância dos outros veículos e evitar bloquear faixas.

Também é recomendado respirar fundo antes de reagir a uma situação de trânsito, evitar confrontos diretos mesmo quando outro motorista agir de maneira agressiva e lembrar que todos têm o mesmo objetivo: chegar em casa em segurança.

Fonte: NBC

