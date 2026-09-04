OMA Galeria inaugura sua primeira unidade internacional em Miami

A OMA Galeria anuncia a abertura de sua primeira unidade internacional, em

Miami. O novo espaço será localizado no histórico bairro Buena Vista, próximo

ao Design District, que concentra algumas das principais galerias de arte,

museus e marcas de luxo da cidade. A unidade em Miami é mais um passo na

estratégia de internacionalização da galeria, que também prevê uma galeria em

Lisboa ainda este ano.

Ao longo dos últimos treze anos, a OMA estabeleceu sua presença em São

Paulo por meio de seu programa de exposições, da participação em grandes

feiras no Brasil e no exterior e de relações duradouras com artistas,

colecionadores, curadores e instituições. A galeria em Miami parte dessa

trajetória para ampliar as possibilidades de intercâmbio internacional.

A escolha de Miami está ligada à posição estratégica da cidade no circuito

internacional de arte, como um ponto de encontro entre a América Latina e os

Estados Unidos. Para a OMA, a cidade representa uma porta de entrada para

ampliar o diálogo com artistas, colecionadores e instituições de diferentes

regiões, ao mesmo tempo em que permite aprofundar sua relação com a cena

artística local.

O novo espaço será encabeçado por Thomaz Pacheco, Jade Matarazzo e

Kevin Kirstein, contando com um programa anual de exposições voltado tanto

a artistas contemporâneos latino-americanos quanto à incorporação de nomes

da cena local. “Devemos absorver artistas locais a fim de localizar a OMA. Não

queremos ser um agente externo em Miami“, diz Thomaz Pacheco, fundador da

OMA no Brasil. “Queremos fazer uma galeria ‘tailor-made’, como fazemos em

São Paulo, mas com um grupo um pouco maior de artistas”.

A OMA Miami também abrigará um programa de residência artística, dando

continuidade ao trabalho desenvolvido pelos cofundadores Jade Matarazzo e

Kevin Kirstein com a iniciativa Casa Atelier. Com a abertura da nova unidade, o

programa de residências passa a integrar a programação da galeria, ao lado das

exposições e outras iniciativas culturais.

“Miami se tornou um lugar natural para o próximo capítulo da OMA”, afirma Jade

Matarazzo. "Trazer a galeria e a residência para o mesmo espaço cria um

ambiente onde exposições, residências, programação pública e intercâmbio

cultural acontecem dentro de uma mesma instituição".

A programação inaugural da OMA Miami contará com uma exposição coletiva

que reunirá obras dos artistas brasileiros Caio Cruz, Carla Duncan, Júlio Vieira,

Liliana Alves, Marlene Stamm e Thiago Toes, ao lado do artista cubano

radicado em Miami Heyder Reyes. A abertura acontecerá no dia 12 de

setembro, das 10h às 17h.