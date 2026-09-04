OMA Galeria inaugura sua primeira unidade internacional em Miami

A OMA Galeria anuncia a abertura de sua primeira unidade internacional, em
Miami. O novo espaço será localizado no histórico bairro Buena Vista, próximo
ao Design District, que concentra algumas das principais galerias de arte,
museus e marcas de luxo da cidade. A unidade em Miami é mais um passo na
estratégia de internacionalização da galeria, que também prevê uma galeria em
Lisboa ainda este ano.
Ao longo dos últimos treze anos, a OMA estabeleceu sua presença em São
Paulo por meio de seu programa de exposições, da participação em grandes
feiras no Brasil e no exterior e de relações duradouras com artistas,
colecionadores, curadores e instituições. A galeria em Miami parte dessa
trajetória para ampliar as possibilidades de intercâmbio internacional.
A escolha de Miami está ligada à posição estratégica da cidade no circuito
internacional de arte, como um ponto de encontro entre a América Latina e os
Estados Unidos. Para a OMA, a cidade representa uma porta de entrada para
ampliar o diálogo com artistas, colecionadores e instituições de diferentes
regiões, ao mesmo tempo em que permite aprofundar sua relação com a cena
artística local.
O novo espaço será encabeçado por Thomaz Pacheco, Jade Matarazzo e
Kevin Kirstein, contando com um programa anual de exposições voltado tanto
a artistas contemporâneos latino-americanos quanto à incorporação de nomes
da cena local. “Devemos absorver artistas locais a fim de localizar a OMA. Não
queremos ser um agente externo em Miami“, diz Thomaz Pacheco, fundador da
OMA no Brasil. “Queremos fazer uma galeria ‘tailor-made’, como fazemos em
São Paulo, mas com um grupo um pouco maior de artistas”.
A OMA Miami também abrigará um programa de residência artística, dando
continuidade ao trabalho desenvolvido pelos cofundadores Jade Matarazzo e
Kevin Kirstein com a iniciativa Casa Atelier. Com a abertura da nova unidade, o
programa de residências passa a integrar a programação da galeria, ao lado das
exposições e outras iniciativas culturais.
“Miami se tornou um lugar natural para o próximo capítulo da OMA”, afirma Jade
Matarazzo. "Trazer a galeria e a residência para o mesmo espaço cria um
ambiente onde exposições, residências, programação pública e intercâmbio
cultural acontecem dentro de uma mesma instituição".
A programação inaugural da OMA Miami contará com uma exposição coletiva
que reunirá obras dos artistas brasileiros Caio Cruz, Carla Duncan, Júlio Vieira,
Liliana Alves, Marlene Stamm e Thiago Toes, ao lado do artista cubano
radicado em Miami Heyder Reyes. A abertura acontecerá no dia 12 de
setembro, das 10h às 17h.
Comunidade e Cultura
Novo espaço marca expansão internacional da galeria, que também prevê a abertura de uma unidade em Lisboa ainda este ano.
A OMA Galeria anuncia a abertura de sua primeira unidade internacional, em