Chuva forte deve atingir o sul da Flórida no feriado de Labor Day



O sul da Flórida deve enfrentar chuvas fortes e generalizadas nesta segunda-feira, feriado de Labor Day. A previsão também indica possibilidade de acúmulo de água e alagamentos devido à intensidade das pancadas.

As temperaturas começaram a manhã entre os 20 e 27 graus Celsius, mas novas áreas de chuva devem se formar a partir do meio do dia e se espalhar pela região durante a tarde.

As máximas devem chegar perto dos 33 graus Celsius, com sensação térmica próxima dos 38 graus por causa da alta umidade.

A previsão de tempo instável deve continuar ao longo da semana, com pancadas de chuva principalmente durante as tardes. As temperaturas devem permanecer próximas ou pouco acima dos 32 graus Celsius.

Fonte: NBC