Empresa da Flórida recolhe pílulas para aumento de desempenho sexual masculino por risco à saúde

Uma empresa da Flórida recolheu todos os lotes de dois suplementos comercializados como produtos para aumento do desempenho sexual masculino depois que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) identificou níveis “perigosamente altos” de ioimbina nas pílulas.

A SUPPLX.com, sediada em Grant-Valkaria, no condado de Brevard, anunciou o recall dos produtos Branch Manager for Men e Business Pill após a descoberta da substância em concentrações consideradas preocupantes.

Risco de problemas cardíacos

A ioimbina é um alcaloide extraído da casca da árvore de ioimbina (yohimbe). A substância é utilizada principalmente em medicamentos prescritos para tratar disfunção erétil e não deveria estar presente em suplementos vendidos sem prescrição nas concentrações encontradas, segundo o alerta do recall.

De acordo com a empresa, a ioimbina pode provocar hipertensão grave, taquicardia, arritmias cardíacas e ataques cardíacos. O risco pode ser ainda maior quando a pessoa utiliza outros estimulantes, como cafeína ou produtos com efedra, ou determinados medicamentos prescritos para TDAH.

Doses elevadas também podem causar náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais. Entre os possíveis efeitos neurológicos e psiquiátricos estão ansiedade, insônia, tremores, desorientação, convulsões e, em casos específicos, psicose.

O alerta afirma ainda que mortes já foram registradas em casos de overdose grave.

Produtos foram vendidos até junho

Os suplementos eram comercializados em caixas com 24 comprimidos exclusivamente pelo site da empresa. Segundo o comunicado de recall, as vendas ocorreram entre 16 de setembro de 2023 e 11 de junho de 2026.

A SUPPLX recomenda que consumidores que ainda tenham os produtos em casa não os utilizem e façam o descarte. Também é possível solicitar reembolso à empresa.

Quem tiver dúvidas sobre o recall pode entrar em contato com a SUPPLX pelo telefone (321) 341-9501 ou pelo e-mail [email protected].

Consumidores que apresentarem qualquer problema de saúde após o uso devem procurar atendimento médico. Os casos também podem ser comunicados à FDA por meio do programa MedWatch, sistema da agência para monitoramento de eventos adversos relacionados a produtos de saúde.

Fonte: Miami Herald