Brasileira de 20 anos morre atropelada ao atravessar rua com patinete elétrico nos EUA

A brasileira Nathally Alves, de 20 anos, morreu na sexta-feira (4) após ser atropelada enquanto atravessava uma rua usando um patinete elétrico em Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

Nathally havia se mudado para o país em janeiro deste ano. Antes de deixar o Brasil, ela morava na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo Cláudia Ribeiro, tia da jovem, Nathally havia acabado de sair do condomínio onde morava e seguia para a escola da irmã mais nova quando ocorreu o acidente. Ela estava utilizando um patinete elétrico e teria tentado atravessar pela faixa de pedestres.

“É uma dor gigante, uma tristeza sem fim. Nossa família está muito abalada. Ela estava indo buscar a irmã na escola de patinete elétrico, quando ia atravessar pela faixa de pedestre. Uma testemunha fala que o sinal estava verde, mas meu irmão disse que ela só atravessava no sinal. Na verdade, não temos explicação de como foi”, relatou Cláudia.

As circunstâncias do atropelamento estão sendo investigadas pelas autoridades.

“A pista é toda monitorada e o caso está em investigação”, explicou a tia.

Parte da família de Nathally viajou para os Estados Unidos para acompanhar os pais da jovem durante os procedimentos burocráticos para a liberação do corpo. O velório será realizado no país.

Segundo Cláudia, Nathally estava feliz com a vida nos Estados Unidos e dizia que não queria retornar ao Brasil.

“O velório será nos Estados Unidos, lugar que ela estava morando e amando. Dizia que não queria voltar para o Brasil”, afirmou.

Fonte: G1