Quatro pessoas são encontradas mortas após avião de família de Miami desaparecer nas Bahamas

Aeronave desapareceu na manhã de segunda-feira durante voo de Great Harbour Cay para Miami; entre as vítimas estão um casal de idosos e dois netos.

Quatro pessoas foram encontradas mortas nesta terça-feira (8), após um pequeno avião que transportava integrantes de uma família de Miami desaparecer nas Bahamas.

A aeronave decolou de Great Harbour Cay, nas Ilhas Berry, por volta das 10h12 de segunda-feira (7), com destino ao Aeroporto Executivo de Miami, no condado de Miami-Dade. O último contato com o avião ocorreu às 11h04, próximo ao lado oeste da ilha de Andros.

Segundo a polícia das Bahamas, havia indícios de que a aeronave tivesse caído no mar, próximo à costa de Red Bays, no norte de Andros. Os corpos foram localizados nesta terça-feira pela Força de Defesa Real das Bahamas e estavam sendo transportados para o país.

As vítimas foram identificadas por uma parente como o piloto Mario Lamar, de 80 anos, sua esposa, Lili Lamar, de 79, e os dois netos do casal, Sofia Sosa, de 28, e Christian Sosa, de 22.

A família voltava para Miami após uma viagem durante o feriado prolongado. Segundo Silvia Larrieu, sobrinha de Mario e Lili, Sofia havia enviado uma mensagem aos pais em um grupo da família informando que eles estavam deixando as Bahamas. Um plano de voo apresentado pelo tio também indicava o horário previsto para a chegada.

Os familiares acionaram as autoridades depois de perceberem que as mensagens enviadas não estavam sendo entregues.

Larrieu afirmou que Mario tinha mais de 40 anos de experiência como piloto, mantinha a aeronave em excelentes condições e era muito cuidadoso durante os voos.

“Isso é horrível”, disse ela à Associated Press.

Um dos corpos foi encontrado por um familiar que participava das buscas de barco.

A polícia das Bahamas informou que o avião era um Piper PA-34 de cinco lugares, registrado com o número N212ML. O controle de tráfego aéreo perdeu contato com a aeronave quando ela estava a aproximadamente 21 quilômetros a oeste da ilha de Andros.

As autoridades das Bahamas acionaram a Guarda Costeira dos Estados Unidos por volta das 14h de segunda-feira e solicitaram ajuda nas buscas.

A Guarda Costeira informou que seu centro de comando coordenou o envio de uma aeronave HC-144 Ocean Sentry para auxiliar as autoridades bahamenses na localização do avião.

Fonte: CBS