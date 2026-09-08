Câmera escondida em tomada leva dono de creche para cães à prisão na Flórida

Donald Hemphill, de 59 anos, foi preso após funcionários encontrarem uma câmera escondida dentro de uma tomada no banheiro do estabelecimento, próximo a New Smyrna Beach.

O proprietário de uma creche para cães no condado de Volusia, na Flórida, foi preso após funcionários encontrarem uma câmera escondida dentro de uma tomada elétrica no banheiro do estabelecimento.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Volusia, agentes foram chamados na segunda-feira (7) ao Dog Dayz Inn, localizado na Edgewater Canal Road, depois que funcionários descobriram o equipamento.

Detetives obtiveram um mandado de busca e iniciaram uma investigação. De acordo com as autoridades, Donald Hemphill, de 59 anos, admitiu ter instalado a câmera entre quatro e cinco meses atrás.

Os investigadores encontraram no celular do suspeito diversos arquivos de vídeo que registravam mulheres em diferentes estágios de nudez. Segundo os policiais, uma das vítimas era menor de idade.

Uma imagem encontrada no telefone de Hemphill ajudou os investigadores a localizar a tomada onde a câmera estava escondida.

O homem foi acusado de 10 crimes de voyeurismo digital e 11 crimes relacionados à gravação de imagens de uma criança. Ele permanece detido na unidade prisional do condado de Volusia e, segundo as autoridades, está sem direito a fiança.

Imagens da câmera corporal dos agentes mostram o momento em que Hemphill foi levado sob custódia.

Após a prisão, o Dog Dayz Inn informou, por meio das redes sociais, que o estabelecimento permanecerá fechado por tempo indeterminado. A empresa também orientou clientes que deixaram cães hospedados no local a entrarem em contato para obter informações sobre os animais.

Fonte: Click Orlando