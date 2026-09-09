Morador de Miami, de 22 anos, se declara culpado por liderar esquema internacional de criptomoedas de US$ 245 milhões

Um homem de 22 anos que morava em Miami se declarou culpado nesta terça-feira (9) por participar da organização de um esquema internacional que roubou quase US$ 245 milhões em bitcoin de um morador de Washington, D.C.

Malone Lam, que abandonou os estudos no oitavo ano e chegou aos Estados Unidos vindo de Singapura, admitiu culpa por uma acusação federal de conspiração para participar de uma organização criminosa. Ele pode ser condenado a até 20 anos de prisão.

Lam era um dos organizadores de uma rede formada por jovens que, segundo os promotores, aplicava golpes envolvendo criptomoedas desde 2023. Ele é um dos 18 réus acusados no caso e o 11º a se declarar culpado.

Vítima perdeu mais de 4.100 bitcoins

Em agosto de 2024, Lam e outros integrantes do grupo usaram técnicas de engenharia social para enganar um morador de Washington e obter acesso às suas criptomoedas.

Segundo os promotores, dois integrantes do esquema se passaram por representantes do Google e da corretora de criptomoedas Gemini. Eles manipularam a vítima para conseguir acesso à conta do Google Drive e obter códigos de segurança.

Com essas informações, Lam teria conseguido desviar mais de 4.100 bitcoins, avaliados em mais de US$ 245 milhões na época.

Depois do roubo, o grupo teria lavado parte das criptomoedas e convertido os valores em dinheiro.

Carros de luxo, mansões e festas

Com o dinheiro roubado, Lam teria iniciado uma extravagante sequência de gastos.

Segundo as autoridades, ele comprou mais de 30 carros, incluindo Porsches personalizados, Lamborghinis e Ferraris, além de um relógio avaliado em aproximadamente US$ 2 milhões.

Ele também alugou mansões em Miami e gastou milhões de dólares em casas noturnas. Em apenas uma noite, teria desembolsado US$ 569 mil em uma boate de Los Angeles.

A farra durou cerca de um mês, até Lam ser preso por agentes do FBI em 18 de setembro de 2025, em uma casa que alugava em Miami.

Imagens divulgadas pelo Ministério Público dos EUA mostram vários carros de luxo estacionados na propriedade.

Prisão foi antecipada por informação

Segundo a acusação, um agente de segurança que estava fora de serviço avisou Lam de que as autoridades estavam a caminho para prendê-lo.

Em uma ligação gravada da prisão, Lam teria dito a pessoas próximas que eles costumavam imaginar como seria caso ele fosse preso, mas que nunca pensaram que a situação chegaria àquele ponto.

Os promotores afirmam que Lam utilizava os apelidos “Anne Hathaway”, “$$$” e “King Greavy”.

A investigação aponta ainda que o grupo teria chegado a realizar invasões ocasionais de residências para obter informações usadas posteriormente para acessar e esvaziar carteiras digitais das vítimas.

O esquema teria se desenvolvido a partir de contatos feitos em plataformas de jogos online e envolvia pessoas em diversos estados americanos, além de integrantes no exterior.

A promotora federal Jeanine Ferris Pirro afirmou que as autoridades continuarão investigando e prendendo integrantes da rede.

A audiência de acompanhamento de Lam foi marcada para 8 de dezembro. Ele permanece sujeito à sentença federal após a declaração de culpa.

Fonte: NBC