Nuvem de poeira do Saara chega à Flórida em fenômeno raro para setembro

Uma nuvem de poeira do Saara está a caminho da Flórida e deve chegar ao estado no início da próxima semana. Embora a chegada desse tipo de poeira aos Estados Unidos seja comum durante o verão, o que chama a atenção desta vez é o período do ano.

Normalmente, em meados de setembro, a quantidade de poeira que atravessa o Atlântico já diminuiu bastante em relação ao pico registrado no início do verão.

Menos chuva e temperaturas mais altas

A chegada da poeira deve provocar uma redução significativa nas chances de chuva na região central da Flórida.

Com o tempo mais seco, as temperaturas também devem subir novamente e podem chegar à faixa dos 35 °C.

A maior parte da poeira permanecerá suspensa entre aproximadamente 1.500 e 6.000 metros de altitude, mas a qualidade do ar pode sofrer uma breve piora durante a passagem da massa de poeira.

Poeira do Saara ajuda a manter furacões sob controle

O fenômeno também está relacionado à temporada de furacões no Atlântico, que tem sido excepcionalmente tranquila até agora.

O El Niño é considerado o principal fator responsável pela baixa atividade, mas não é o único.

A chamada Camada de Ar Saariano, formada por uma massa de ar extremamente seca e estável, tem dificultado o desenvolvimento de ondas tropicais que deixam a costa da África em direção ao Atlântico.

Quando alguma dessas ondas consegue resistir à influência da poeira e se aproxima do Caribe, outro fator entra em ação: o cisalhamento do vento provocado pelo El Niño, que dificulta ainda mais a organização dos sistemas tropicais.

Assim, a combinação entre a poeira do Saara e o El Niño tem contribuído para manter a atividade de furacões abaixo do esperado para esta época do ano.

Fonte: Click Orlando