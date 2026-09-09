Existe idade máxima para dirigir na Flórida? Veja o que diz a lei

Não há uma idade limite para deixar de dirigir no estado, mas algumas regras especiais começam a valer a partir dos 80 anos.

Na Flórida, adolescentes precisam ter pelo menos 15 anos para obter uma autorização de aprendizagem, enquanto a idade mínima para conseguir a carteira de motorista é 16 anos.

Mas e existe uma idade máxima para dirigir?

Não há uma idade específica em que um motorista seja automaticamente proibido de dirigir na Flórida. No entanto, algumas exigências adicionais passam a valer quando o condutor completa 80 anos.

Normalmente, as carteiras de motorista na Flórida precisam ser renovadas a cada oito anos. Para motoristas com 80 anos ou mais, o período de renovação passa a ser de seis anos, de acordo com o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida (FLHSMV).

Além disso, motoristas a partir dos 80 anos não podem renovar a carteira pela internet. Eles precisam passar por um teste de visão em um centro de atendimento do estado, sem custo adicional, ou realizar o exame com um médico.

Após a aprovação no teste, o motorista ou o profissional de saúde deve enviar ao estado o formulário chamado “Mature Driver Vision Test”, que comprova que a visão do condutor atende aos requisitos necessários.

Essas regras foram estabelecidas por uma lei aprovada na Flórida em 2003.

E se a pessoa não se sentir segura para dirigir?

Motoristas que consideram não ter mais condições de dirigir com segurança podem optar por entregar voluntariamente a carteira de motorista e solicitar uma carteira de identificação estadual.

A identificação pode ser utilizada para comprovar a identidade e a residência na Flórida, embora não permita dirigir.

Também é possível comunicar às autoridades preocupações sobre a capacidade física ou mental de outra pessoa para conduzir um veículo. Nesses casos, pode ser preenchido um “Medical Referral Form”, documento utilizado pelo estado para solicitar uma avaliação das condições do motorista.

Portanto, na Flórida, não existe uma idade máxima automática para dirigir. A partir dos 80 anos, porém, os motoristas passam a enfrentar regras adicionais de renovação e avaliação da visão.

Fonte: Click Orlando