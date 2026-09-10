Viúva processa empresas após morte de trabalhador em acidente com avião da Amazon em Miami

A viúva de um homem morto no acidente envolvendo um avião de carga da Amazon no Aeroporto Internacional de Miami (MIA) entrou com um processo por morte injusta, alegando que uma série de falhas contribuiu para a morte do marido.

Yaraisi Santiso Morejon entrou com a ação após a morte de Yoel Rodriguez Naranjo, de 53 anos, uma das cinco vítimas do acidente ocorrido no domingo (6).

Segundo o processo, o voo 7598 da Amazon Air pousou no aeroporto de Miami antes de ultrapassar a pista 30 e atingir veículos dentro e nas proximidades do aeroporto, incluindo a van conduzida por Rodriguez Naranjo.

Empresas e pilotos são processados

A ação cita como réus a Amazon Inc. e a Amazon Air Cargo, além da 21 Air LLC e outras empresas relacionadas à operação da aeronave, aos contratos de leasing do avião e aos pilotos Joseph Carroll e Jaime Felipe Silva Molina.

A petição aponta uma série de supostas falhas que teriam contribuído para o acidente, incluindo erro dos pilotos, treinamento inadequado e a utilização de uma aeronave com 32 anos de fabricação.

O advogado John Morgan, fundador do escritório responsável pelo processo, afirmou que a tragédia poderia ter sido evitada e que a ação representa o início da busca da família por justiça e responsabilização.

O advogado Mike Morgan afirmou que, na avaliação do escritório, o acidente não foi um episódio imprevisível, mas uma tragédia que poderia ter sido evitada.

Segundo ele, as informações obtidas até agora apontariam para possíveis falhas envolvendo os responsáveis por pilotar o avião, as empresas que o colocaram em operação e os sistemas de segurança que deveriam ter evitado esse tipo de acidente.

Processo tramita em Miami-Dade

O processo foi apresentado no Tribunal de Circuito do 11º Circuito Judicial do Condado de Miami-Dade.

A ação ocorre enquanto as autoridades federais continuam investigando as causas do acidente, que matou cinco trabalhadores que estavam em uma van de uma empresa de limpeza de aeronaves.

Até o momento, a investigação oficial ainda não determinou a causa do acidente. As alegações apresentadas no processo representam as acusações da família e deverão ser analisadas no decorrer da ação judicial.

Fonte: NBC